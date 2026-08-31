Ao longo dos três dias, a companhia recebeu cerca de 70 estudantes de Física Médica, além de seus professores. Participaram do encontro alunos da Universidade de São Paulo (USP, campus São Paulo e Ribeirão Preto), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

A Siemens Healthineers promoveu, nos dias 24, 25 e 26 de agosto, a primeira edição do Dia do Estudante em seu Centro de Treinamento, localizado em Jundiaí (SP). O objetivo foi criar um espaço de aproximação entre os estudantes, a companhia e seus colaboradores, contribuindo para a formação e o início de carreira desses profissionais, que estão prestes a ingressar no mercado de trabalho.

A programação foi dividida em dois momentos. Pela manhã, os estudantes participaram de apresentações sobre as principais áreas de negócio da Siemens Healthineers, tiveram conversas com profissionais de diferentes especialidades e conheceram o programa de estágio da companhia, incluindo as características e competências buscadas pela empresa. Um dos destaques foi a apresentação das iniciativas de Diversidade, Equidade e Pertencimento da Siemens Healthineers, que reforçam o compromisso da empresa com a construção de um ambiente mais diverso, acolhedor, representativo e inclusivo.

Os alunos puderam conhecer os grupos de afinidade - ERGs como: “Minhas Raízes, Meu Orgulho”, voltado à transformação cultural da empresa através do letramento racial e à potencialização e ampliação da representatividade de pessoas negras em todos os níveis da organização; o “Pride”, que promove a inclusão e o respeito à comunidade LGBTQIAPN+; “All In”, que promove programas de acessibilidade para pessoas com deficiência, o Wins, dedicado ao desenvolvimento, empoderamento e fortalecimento da presença feminina em posições de liderança, entre outras iniciativas e o “PowerGen”, que tem o foco em jovens talentos no início de suas carreiras que desejam crescer, conectar-se e impactar o futuro da saúde. O período também incluiu uma mesa-redonda, em que os alunos puderam tirar dúvidas sobre carreira e o funcionamento da empresa, além de um tour pelas instalações do Centro de Treinamento.

À tarde, a programação teve caráter prático: os estudantes participaram de uma simulação completa de um exame de tomografia no SmartSimulator, simulador de equipamentos médicos da Siemens Healthineers, acompanhando todas as etapas do processo, do cadastro do paciente ao pós-processamento da imagem. A atividade foi conduzida em computadores, permitindo que os próprios estudantes manipulassem o equipamento e entendessem na prática como são realizados os cortes tomográficos.