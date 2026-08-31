A Siemens Healthineers promoveu, nos dias 24, 25 e 26 de agosto, a primeira edição do Dia do Estudante em seu Centro de Treinamento, localizado em Jundiaí (SP). O objetivo foi criar um espaço de aproximação entre os estudantes, a companhia e seus colaboradores, contribuindo para a formação e o início de carreira desses profissionais, que estão prestes a ingressar no mercado de trabalho.
Ao longo dos três dias, a companhia recebeu cerca de 70 estudantes de Física Médica, além de seus professores. Participaram do encontro alunos da Universidade de São Paulo (USP, campus São Paulo e Ribeirão Preto), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
A programação foi dividida em dois momentos. Pela manhã, os estudantes participaram de apresentações sobre as principais áreas de negócio da Siemens Healthineers, tiveram conversas com profissionais de diferentes especialidades e conheceram o programa de estágio da companhia, incluindo as características e competências buscadas pela empresa. Um dos destaques foi a apresentação das iniciativas de Diversidade, Equidade e Pertencimento da Siemens Healthineers, que reforçam o compromisso da empresa com a construção de um ambiente mais diverso, acolhedor, representativo e inclusivo.
Os alunos puderam conhecer os grupos de afinidade - ERGs como: “Minhas Raízes, Meu Orgulho”, voltado à transformação cultural da empresa através do letramento racial e à potencialização e ampliação da representatividade de pessoas negras em todos os níveis da organização; o “Pride”, que promove a inclusão e o respeito à comunidade LGBTQIAPN+; “All In”, que promove programas de acessibilidade para pessoas com deficiência, o Wins, dedicado ao desenvolvimento, empoderamento e fortalecimento da presença feminina em posições de liderança, entre outras iniciativas e o “PowerGen”, que tem o foco em jovens talentos no início de suas carreiras que desejam crescer, conectar-se e impactar o futuro da saúde. O período também incluiu uma mesa-redonda, em que os alunos puderam tirar dúvidas sobre carreira e o funcionamento da empresa, além de um tour pelas instalações do Centro de Treinamento.
À tarde, a programação teve caráter prático: os estudantes participaram de uma simulação completa de um exame de tomografia no SmartSimulator, simulador de equipamentos médicos da Siemens Healthineers, acompanhando todas as etapas do processo, do cadastro do paciente ao pós-processamento da imagem. A atividade foi conduzida em computadores, permitindo que os próprios estudantes manipulassem o equipamento e entendessem na prática como são realizados os cortes tomográficos.
Os alunos conheceram também a Siemens Healthineers Academy, plataforma de educação virtual e aberta da companhia, voltada a estudantes de qualquer nível de graduação, que reúne desde conteúdos técnicos específicos sobre os equipamentos da empresa até materiais sobre temas de saúde em geral. A tarde também incluiu uma visita prática aos equipamentos de radioterapia da Siemens Healthineers, com os aceleradores lineares Halcyon e Trilogy. Durante a atividade, os estudantes puderam acompanhar a evolução tecnológica dos sistemas de tratamento, conhecendo desde acessórios utilizados em técnicas mais antigas, passando pelas características da família Clinac, até chegar às inovações do Halcyon e suas mais modernas funcionalidades.
A experiência incluiu ainda a simulação de um tratamento radioterápico, proporcionando uma vivência próxima à realidade clínica. Percorrer a trajetória tecnológica dos equipamentos e compreender, de forma prática e visual, as diferenças entre as plataformas representa uma oportunidade rara durante a graduação, enriquecendo significativamente a formação dos futuros profissionais.
Para Humberto Izidoro, Diretor Geral da área de negócios Varian para América Latina, a Física Médica é uma área estratégica para o negócio. "A Física Médica é uma área importante para nós. Esses profissionais têm um papel essencial na avaliação e na adoção de novas tecnologias, muitas vezes sendo os responsáveis pela tomada de decisão dentro das instituições de saúde. Iniciativas como esse encontro reforçam nosso compromisso em contribuir para a formação e o crescimento de quem está ingressando na carreira, e temos certeza de que esses talentos também podem contribuir para o futuro da nossa companhia", afirma o executivo.
Beatriz Colenci, Beatriz Bernardi, Head de Marketing da área de negócios Varian para América Latina, destaca a importância de mostrar aos estudantes a diversidade de caminhos profissionais que a formação permite. "Eu também me formei em Física Médica e hoje atuo na área de Marketing, com foco no nosso portfólio de radioterapia, por isso, me reconheço muito nesses estudantes. Eventos como esse são fundamentais para mostrar a essa nova geração de profissionais que as possibilidades de carreira vão muito além da atuação clínica. Existe todo um universo corporativo, como marketing, vendas e aplicação, onde a formação em Física Médica agrega muito valor. Nossa expectativa é que eles tenham saído daqui sabendo que têm múltiplos caminhos possíveis para construir uma carreira de sucesso", ressalta.
Entre os participantes, a expectativa era justamente essa aproximação com o mercado. “Minha expectativa era conhecer as instalações e as novas tecnologias, tanto os aceleradores lineares quanto os equipamentos voltados ao radiodiagnóstico, área pela qual tenho um interesse particular. Também queria entender melhor o dia a dia dos profissionais, principalmente a atuação do físico médico dentro da empresa", conta Tamires dos Santos Silva, 25 anos, estudante de Física Médica da Unicamp.