Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Guarda Municipal após tentar fugir por uma área de mata no bairro Jardim Tocaia, em Jundiaí. Segundo as informações da ocorrência, contra ele havia um mandado de prisão que totalizava mais de cinco anos de pena.

A equipe realizava patrulhamento pela região quando avistou o indivíduo. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu e entrou em uma área de mata, na tentativa de escapar da abordagem.

Os guardas desembarcaram e iniciaram o acompanhamento a pé. Mesmo com as dificuldades impostas pelo terreno e pela vegetação, o homem foi alcançado após algum tempo e abordado pela equipe.