Em março de 2022, o então governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou o projeto da Ciclovia dos Bandeirantes, dispositivo que ligaria a Capital paulista ao recém-lançado Distrito Turístico Serra Azul, na divisa entre Itupeva e Vinhedo, com aproximadamente 57 quilômetros de extensão ao longo da rodovia dos Bandeirantes.

O valor estimado apresentado pelo projeto funcional chegava a R$ 219 milhões à época, com previsão de obra de construção no canteiro central da via, passarelas, novos elementos de segurança, acesso controlado de entrada e saída, pontos de apoio, barreiras rígidas e novas sinalizações, horizontal e vertical.

A previsão de início das obras era maio do mesmo ano e a conclusão deveria acontecer em um ano e meio, mas a responsabilidade era da concessionária AutoBAn, não do Governo Estadual.