Um homem foi detido na noite de sexta-feira (28), após uma tentativa de furto em um supermercado no bairro Hortolândia, em Jundiaí. Ele foi localizado escondido no interior do estabelecimento durante uma ação da Polícia Militar.

A ocorrência foi comunicada ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), que informou sobre um possível furto em andamento no supermercado, localizado na Rua Marco Polo. Equipes de radiopatrulhamento foram enviadas ao endereço para verificar a situação.

No local, os policiais realizaram buscas nas áreas externa e interna do estabelecimento, incluindo os corredores e o estacionamento. Durante as diligências, a equipe ouviu ruídos e passos, indicando que alguém poderia estar escondido no local.