Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar na Vila Marlene, em Jundiaí. Segundo a PM, equipes do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento em uma área considerada de alto risco quando flagraram um indivíduo que estaria realizando a venda de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito teria tentado fugir e dispensado uma sacola transparente. A tentativa de fuga foi interrompida e, durante a abordagem e busca pessoal, os policiais localizaram dinheiro em espécie e drogas.

Na sacola dispensada pelo homem, a equipe encontrou uma quantidade maior de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 2 quilos de drogas, entre porções de cocaína, crack, maconha, lança-perfume e haxixe.