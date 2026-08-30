30 de agosto de 2026
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FORÇA TÁTICA

Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar na Vila Marlene, em Jundiaí. Segundo a PM, equipes do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento em uma área considerada de alto risco quando flagraram um indivíduo que estaria realizando a venda de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito teria tentado fugir e dispensado uma sacola transparente. A tentativa de fuga foi interrompida e, durante a abordagem e busca pessoal, os policiais localizaram dinheiro em espécie e drogas.

Na sacola dispensada pelo homem, a equipe encontrou uma quantidade maior de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 2 quilos de drogas, entre porções de cocaína, crack, maconha, lança-perfume e haxixe.

Também foram apreendidos R$ 210 em dinheiro e um aparelho celular.

O suspeito era menor de idade então ele foi apreeendido e encaminhado a Fundação Casa e todo o material apreendido foi encaminhados ao Plantão da Polícia Civil de Jundiaí, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

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