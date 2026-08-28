28 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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ACIDENTE

Motociclista bate em caminhão e cai dentro de banheiro químico

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto: Alan Santiciolli / Arquivo pessoal
Um motociclista de 28 anos viveu uma situação inusitada após se envolver em um acidente na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí (SP), na última segunda-feira (24).
Um motociclista de 28 anos viveu uma situação inusitada após se envolver em um acidente na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí (SP), na última segunda-feira (24).

Um motociclista de 28 anos viveu uma situação inusitada após se envolver em um acidente na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí (SP), na última segunda-feira (24). Ele foi arremessado para dentro da cabine de um banheiro químico depois de bater na traseira de um caminhão.

O veículo atingido transportava banheiros químicos e uma estrutura de ferro. Com a força da colisão, o motociclista acabou sendo lançado para dentro de uma das cabines que estavam sendo levadas pelo guincho.

Apesar da gravidade e da situação incomum, Clayton sofreu apenas fraturas na perna direita. Um amigo que esteve no local para prestar socorro registrou um vídeo que mostra o motociclista dentro do banheiro químico e a estrutura transportada pelo caminhão.

Após o acidente, Clayton foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde permaneceu internado.

Na quinta-feira (27), três dias após a colisão, o motociclista recebeu alta médica e pôde retornar para casa.

O caso chamou a atenção pela forma inusitada como Clayton acabou sendo lançado para dentro da cabine, que, segundo o relato, acabou evitando que ele atingisse diretamente a estrutura de ferro transportada pelo caminhão.

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