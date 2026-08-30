Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado tentando arrombar uma janela nos fundos da Agência da Previdência Social, no bairro Jacaré, em Cabreúva. A ocorrência foi registrada após a corporação receber informações sobre um possível furto em andamento no local.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do Pelotão Charlie de Cabreúva iniciaram um cerco policial assim que tomaram conhecimento da situação. Uma viatura que já estava nas proximidades desembarcou os policiais alguns metros antes da agência, que seguiram a pé para realizar a averiguação.
Durante a varredura no interior do imóvel, os policiais localizaram um indivíduo que tentava arrombar uma janela situada na parte dos fundos da agência. Ele foi abordado e detido por tentativa de furto.
Ainda segundo a PM, durante a pesquisa criminal, foi constatado que o homem possuía registros anteriores relacionados a crimes de furto e tráfico de entorpecentes.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia do bairro Jacaré, com apoio de outras equipes da corporação, para as providências da Polícia Judiciária. Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, ele permaneceu à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Militar, equipes iniciaram um cerco policial assim que tomaram conhecimento da situação. Uma viatura que já estava nas proximidades desembarcou os policiais alguns metros antes da agência, que seguiram a pé para realizar a averiguação.
Durante a varredura no interior do imóvel, os policiais localizaram um indivíduo que tentava arrombar uma janela situada na parte dos fundos da agência. Ele foi abordado e detido por tentativa de furto.
Ainda segundo a PM, durante a pesquisa criminal, foi constatado que o homem possuía registros anteriores relacionados a crimes de furto e tráfico de entorpecentes.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia do bairro Jacaré, com apoio de outras equipes da corporação, para as providências da Polícia Judiciária. Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, ele permaneceu à disposição da Justiça.