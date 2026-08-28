A Prefeitura de Itupeva já abriu o agendamento para a vacinação antirrábica de cães e gatos durante o mês de setembro. Os primeiros atendimentos estão previstos para o dia 1º e os tutores já podem reservar o horário pelo site oficial do município.

A vacinação será realizada no Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, localizado na Rua Quinze de Novembro, 451, no bairro das Paineiras. Os atendimentos seguem as datas e horários disponíveis no sistema de agendamento.

As vagas são limitadas e a recomendação é que os tutores façam a reserva com antecedência. O agendamento deve ser realizado pela página oficial de vacinação animal da Prefeitura de Itupeva.