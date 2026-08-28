28 de agosto de 2026
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ITUPEVA

Vacinação antirrábica para cães e gatos tem agendamento aberto

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Itupeva
Os primeiros atendimentos estão previstos para o dia 1º e os tutores já podem reservar o horário pelo site oficial do município.
Os primeiros atendimentos estão previstos para o dia 1º e os tutores já podem reservar o horário pelo site oficial do município.

A Prefeitura de Itupeva já abriu o agendamento para a vacinação antirrábica de cães e gatos durante o mês de setembro. Os primeiros atendimentos estão previstos para o dia 1º e os tutores já podem reservar o horário pelo site oficial do município.

A vacinação será realizada no Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, localizado na Rua Quinze de Novembro, 451, no bairro das Paineiras. Os atendimentos seguem as datas e horários disponíveis no sistema de agendamento.

As vagas são limitadas e a recomendação é que os tutores façam a reserva com antecedência. O  agendamento deve ser realizado pela página oficial de vacinação animal da Prefeitura de Itupeva.

Vacinação é importante para prevenir a raiva

A raiva é uma doença grave que pode atingir mamíferos, incluindo os seres humanos. A vacinação de cães e gatos é uma das principais medidas para prevenir a circulação da doença e proteger tanto os animais quanto a população.

Por isso, a orientação é que os tutores mantenham a vacinação dos pets em dia e aproveitem o período de agendamento disponibilizado pelo município.

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