27 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Motociclista morre após grave acidente na Rodovia Dom Gabriel

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação RS Notícias
Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente no fim da tarde desta quinta-feira (27), na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí
Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente no fim da tarde desta quinta-feira (27), na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente no fim da tarde desta quinta-feira (27), na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada no acesso à marginal da Coca-Cola/FEMSA, na entrada do bairro Eloy Chaves.

Segundo informações preliminares, a motocicleta colidiu com um caminhão. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves na região da cabeça e não resistiu. A morte foi constatada ainda no local.

Equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência.

As circunstâncias e a dinâmica do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre outras vítimas envolvidas na colisão.

A ocorrência segue em atendimento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

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