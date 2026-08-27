Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente no fim da tarde desta quinta-feira (27), na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada no acesso à marginal da Coca-Cola/FEMSA, na entrada do bairro Eloy Chaves.

Segundo informações preliminares, a motocicleta colidiu com um caminhão. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves na região da cabeça e não resistiu. A morte foi constatada ainda no local.

Equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência.