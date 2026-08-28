Morreu em Jundiaí nesta sexta-feira (28) o desembargador e professor Márcio Franklin Nogueira, aos 83 anos. O velório acontecerá no cemitério Parque dos Ipês, entre 14h e 17h.

Mineiro de Ituiutaba, Márcio Franklin Nogueira formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, turma de 1965. Foi nomeado para a 5ª Circunscrição Judiciária em 1973, com sede em Jundiaí. Trabalhou nas comarcas de Juquiá, Olímpia e Jundiaí. Em 1984, foi promovido para a 3ª Vara Distrital de Santana, como juiz de entrância especial, e em 1990 foi alçado ao cargo de Juiz Substituto em 2º Grau da Comarca de São Paulo. Foi empossado juiz do Primeiro Tribunal de Alçada Cível em 1992. Em 2005 tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, função que exerceu até 2012, quando se aposentou, aos 70 anos.

O magistrado, porém, seguiu na ativa. Também era professor e coordenador do curso de Direito do Unianchieta, função que cumpriu por 48 anos. Se aposentou desta carreira somente em 2018.