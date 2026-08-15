Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (13), no bairro Vila Arens, em Jundiaí. Ele foi localizado durante patrulhamento da 1ª Companhia do 49º BPM/I e tinha um mandado de prisão em aberto relacionado a uma dívida de pensão alimentícia.

Segundo a PM, os policiais receberam informações sobre a possível presença do procurado nas proximidades da Avenida São Paulo e iniciaram buscas pela região. O homem foi localizado e abordado pela equipe.

Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. Porém, após a identificação e consulta aos sistemas policiais, foi constatado o mandado de prisão em aberto.