A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba recebeu 150 cartas de agradecimento das Testemunhas de Jeová de Itatiba. Os documentos foram escritos de próprio punho pelos membros das Testemunhas de Jeová. Receberam as cartas, em nome do corpo clínico da SCMI, a Dra. Larissa Galvão, especialista em clinica médica e preceptora da especialidade no hospital. Além dela, estiveram presentes médicos residentes e outros colaboradores da Irmandade.
“Para nós, esse reconhecimento é gratificante. O carinho com a nossa equipe significa que fazemos nosso trabalho como a medicina deve ser tratada: com carinho, amor e responsabilidade”, comenta o Dr. Carlos Lemes, Diretor Técnico da Santa Casa.
Os representantes da Testemunha de Jeová, Marcelo Marcondes e Santiago de Oliveira, comentaram como surgiu a ideia da entrega das 150 cartas.
“A iniciativa surgiu da nossa confiança e respeito pelo trabalho da medicina e dos profissionais da área da saúde. Os pacientes que são Testemunhas de Jeová têm recebido um atendimento muito positivo e respeitoso, o que os motivou a expressar sua gratidão”, disse Marcelo, que é membro da Comissão de Ligação com Hospitais das Testemunhas de Jeová.
Na mesma oportunidade, Marcondes destacou o papel importante que a Santa Casa desempenha na saúde de Itatiba.
“Por esse motivo, alguns pacientes decidiram escrever cartas de agradecimento e reconhecimento aos médicos e demais profissionais envolvidos no atendimento”, finalizou ele."
As Testemunhas de Jeová
A comunidade pode conhecer melhor o trabalho das Testemunhas de Jeová, por meio do site oficial : www.jw.org e também na área médica www.jw.org/pt/biblioteca-medica/. Os endereços disponibilizam informações de interesse do público, em geral, e para os profissionais da saúde.
A Santa Casa de Itatiba
Fundada em 1899, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua com recursos provenientes de verbas públicas e privadas. O hospital realiza atendimentos 24 horas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios, sendo referência na região em serviços hospitalares.