A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba recebeu 150 cartas de agradecimento das Testemunhas de Jeová de Itatiba. Os documentos foram escritos de próprio punho pelos membros das Testemunhas de Jeová. Receberam as cartas, em nome do corpo clínico da SCMI, a Dra. Larissa Galvão, especialista em clinica médica e preceptora da especialidade no hospital. Além dela, estiveram presentes médicos residentes e outros colaboradores da Irmandade.

“Para nós, esse reconhecimento é gratificante. O carinho com a nossa equipe significa que fazemos nosso trabalho como a medicina deve ser tratada: com carinho, amor e responsabilidade”, comenta o Dr. Carlos Lemes, Diretor Técnico da Santa Casa.

Os representantes da Testemunha de Jeová, Marcelo Marcondes e Santiago de Oliveira, comentaram como surgiu a ideia da entrega das 150 cartas.