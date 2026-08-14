O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Jundiaí nesta sexta-feira (14) para acompanhar ações de ampliação do atendimento especializado pelo SUS. Durante a agenda, participou da entrega oficial do novo acelerador linear do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), em operação desde julho, e acompanhou a entrega de uma unidade móvel que ficará 30 dias no município para ampliar a oferta de exames na Região Metropolitana de Jundiaí.

Durante a visita, Padilha destacou a meta do Ministério da Saúde de reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento contra o câncer. A proposta é que o diagnóstico seja concluído em até 30 dias e o tratamento comece em, no máximo, 60 dias. “A gente quer 30 dias para fechar o diagnóstico, 60 dias para começar o tratamento”, afirmou.

Segundo o ministro, a radioterapia é um dos principais gargalos para alcançar esse prazo. O governo prevê ampliar em 30% a oferta do serviço no país. “A primeira frente é a radioterapia. Essa maior expansão da história do Brasil e a maior compra mundial de equipamento de radioterapia que está sendo feita vai fazer com que a gente possa ampliar em 30% a oferta de radioterapia no nosso país”, disse.