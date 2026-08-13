13 de agosto de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Candidatura: Flávio aparece filiado ao Missão e PL fala em fraude

Por Redação | Das Agências
| Tempo de leitura: 1 min
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Jefferson Rudy / Agência Senado
No Tribunal Superior Eleitoral, Flávio Bolsonaro aparece como membro do Missão, partido de outro candidato à presidência, Renan Santos
No Tribunal Superior Eleitoral, Flávio Bolsonaro aparece como membro do Missão, partido de outro candidato à presidência, Renan Santos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) não conseguiu registrar nesta quinta-feira (13) sua candidatura à Presidência da República. O membro do Partido Liberal (PL) aparece no sistema da Justiça Eleitoral filiado ao partido Missão. O caso é analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral temina às 19h de sábabo (15) e a candidatura de Flávio Bolsonaro pelo PL foi oficializada em convenção nacional no dia 25 de julho. Segundo membros da sigla, a filiação seria fraudulenta e teria ocorrido ontem (12) às 23h17.

O jurídico do PL apura uma possível invasão no sistema de filiação e deve levar o caso à Polícia Federal. A mudança no sistema da Justiça Eleitoral já foi pedido, para que Flávio apareça devidamente filiado ao PL e consiga registrar a candidatura.

O Missão é o partido de outro candidato à Presidência da República, Renan Santos, que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, grupo que criou a sigla.

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