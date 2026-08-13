O senador Flávio Bolsonaro (PL) não conseguiu registrar nesta quinta-feira (13) sua candidatura à Presidência da República. O membro do Partido Liberal (PL) aparece no sistema da Justiça Eleitoral filiado ao partido Missão. O caso é analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral temina às 19h de sábabo (15) e a candidatura de Flávio Bolsonaro pelo PL foi oficializada em convenção nacional no dia 25 de julho. Segundo membros da sigla, a filiação seria fraudulenta e teria ocorrido ontem (12) às 23h17.

O jurídico do PL apura uma possível invasão no sistema de filiação e deve levar o caso à Polícia Federal. A mudança no sistema da Justiça Eleitoral já foi pedido, para que Flávio apareça devidamente filiado ao PL e consiga registrar a candidatura.