13 de agosto de 2026
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DIA DA PADROEIRA

Em Jundiaí, feriado reúne atrações culturais em vários espaços

Por REDAÇÃO | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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DIVULGAÇÃO PMJ
Os eventos acontecem em diferentes equipamentos públicos
Os eventos acontecem em diferentes equipamentos públicos

Neste sábado (15), feriado em comemoração ao Dia da Padroeira de Jundiaí, Nossa Senhora do Desterro, a cidade contará com uma programação cultural diversificada. A agenda reúne contações de histórias para as crianças, oficinas de xadrez e RPG para os apaixonados por jogos, evento dedicado à cultura coreana e concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) no Teatro Polytheama.

Fábrica das Infâncias Japy

A Fábrica das Infâncias Japy funcionará normalmente durante o feriado, oferecendo ao público as atividades e experiências voltadas às crianças e suas famílias.

Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot

A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot contará com oficina de xadrez, oficina de RPG voltada aos apaixonados por jogos de aventura e interpretação e contação de histórias com Sueli Patelli. O espaço também segue com a exposição “Chá das Cinco”, inspirada no universo de Alice no País das Maravilhas.

Centro das Artes

No Centro das Artes, a programação fica por conta do Miss Jundiaí Infantil, marcado para as 14h. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Teatro Polytheama

O Teatro Polytheama recebe, às 20h, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ). O concerto reúne obras do brasileiro Radamés Gnattali e dos ingleses Peter Warlock, Edward Elgar e Granville Bantock. Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis na sexta-feira (14), a partir das 10h30, na bilheteria e nos totens eletrônicos do teatro.

Para quem busca uma programação multicultural, o Espaço Expressa recebe, de sexta-feira (14) a domingo (16), o Korea Fest Brasil, das 12h às 22h. O evento reúne gastronomia coreana, apresentações de K-Pop, grupos covers, performances de dança, atrações culturais e outras atividades. O festival também é pet friendly.

Museus

Quem preferir aproveitar o feriado para visitar exposições poderá conferir as mostras em cartaz no Museu dos Ferroviários e no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão.

A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes, o Espaço Cultural Américo Mendes e o CEU das Artes permanecerão fechados durante o feriado.

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