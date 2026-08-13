Neste sábado (15), feriado em comemoração ao Dia da Padroeira de Jundiaí, Nossa Senhora do Desterro, a cidade contará com uma programação cultural diversificada. A agenda reúne contações de histórias para as crianças, oficinas de xadrez e RPG para os apaixonados por jogos, evento dedicado à cultura coreana e concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) no Teatro Polytheama.
Fábrica das Infâncias Japy
A Fábrica das Infâncias Japy funcionará normalmente durante o feriado, oferecendo ao público as atividades e experiências voltadas às crianças e suas famílias.
Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot contará com oficina de xadrez, oficina de RPG voltada aos apaixonados por jogos de aventura e interpretação e contação de histórias com Sueli Patelli. O espaço também segue com a exposição “Chá das Cinco”, inspirada no universo de Alice no País das Maravilhas.
Centro das Artes
No Centro das Artes, a programação fica por conta do Miss Jundiaí Infantil, marcado para as 14h. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.
Teatro Polytheama
O Teatro Polytheama recebe, às 20h, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ). O concerto reúne obras do brasileiro Radamés Gnattali e dos ingleses Peter Warlock, Edward Elgar e Granville Bantock. Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis na sexta-feira (14), a partir das 10h30, na bilheteria e nos totens eletrônicos do teatro.
Para quem busca uma programação multicultural, o Espaço Expressa recebe, de sexta-feira (14) a domingo (16), o Korea Fest Brasil, das 12h às 22h. O evento reúne gastronomia coreana, apresentações de K-Pop, grupos covers, performances de dança, atrações culturais e outras atividades. O festival também é pet friendly.
Museus
Quem preferir aproveitar o feriado para visitar exposições poderá conferir as mostras em cartaz no Museu dos Ferroviários e no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão.
A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes, o Espaço Cultural Américo Mendes e o CEU das Artes permanecerão fechados durante o feriado.