Neste sábado (15), feriado em comemoração ao Dia da Padroeira de Jundiaí, Nossa Senhora do Desterro, a cidade contará com uma programação cultural diversificada. A agenda reúne contações de histórias para as crianças, oficinas de xadrez e RPG para os apaixonados por jogos, evento dedicado à cultura coreana e concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) no Teatro Polytheama.

Fábrica das Infâncias Japy

A Fábrica das Infâncias Japy funcionará normalmente durante o feriado, oferecendo ao público as atividades e experiências voltadas às crianças e suas famílias.

Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot

A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot contará com oficina de xadrez, oficina de RPG voltada aos apaixonados por jogos de aventura e interpretação e contação de histórias com Sueli Patelli. O espaço também segue com a exposição “Chá das Cinco”, inspirada no universo de Alice no País das Maravilhas.

Centro das Artes