Um homem de 34 anos foi preso temporariamente na noite desta sexta-feira (14), em um shopping no bairro Medeiros, em Jundiaí, durante uma ação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Ele é investigado por suspeita de estupro de vulnerável contra a enteada, de 10 anos.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto na quinta-feira (13), quando a criança relatou espontaneamente os fatos à direção da escola. A ocorrência foi registrada e a DDM iniciou imediatamente a investigação, além de solicitar à Justiça a prisão temporária do suspeito.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Jundiaí. A captura ocorreu menos de 24 horas após a revelação feita pela criança.