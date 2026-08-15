Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (14), em Louveira, após tentar fugir de policiais militares durante uma abordagem no bairro Cavalli. Segundo a Polícia Militar, ele carregava uma sacola com centenas de porções de entorpecentes e tentou se desfazer do material durante a fuga. Ao todo, foram apreendidas porções de maconha sintética, maconha, cocaína e crack, além de frascos de lança-perfume, dinheiro e dois celulares.

A prisão aconteceu durante patrulhamento da PM na região. Os policiais avistaram o suspeito entregando algo a um motociclista, que fugiu ao perceber a aproximação da viatura. O homem também tentou escapar e correu por uma área de mata e pelas ruas do bairro.

Durante a fuga, ele tentou jogar a sacola com as drogas em uma área de mata, mas o material foi localizado pelos policiais. A equipe formada pelos cabos PM Correia e Gamero conseguiu alcançar e deter o suspeito.