14 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAPTURADO

Estuprador de vulnerável condenado a 37 anos é preso pela GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O criminoso foi preso pelos GMs da Romu
O criminoso foi preso pelos GMs da Romu

Um homem condenado a 37 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado pela Guarda Municipal de Itatiba nesta sexta-feira (14). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

Os guardas municipais Zarantonello, Mendes, Dias e Rezende, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizavam patrulhamento pela avenida Santo Antônio quando, ao acessarem a rua Augusto Eduardo Berti, reconheceram um homem que já era conhecido das equipes por estar sendo procurado.

Durante a abordagem e consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que se tratava de um condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

O criminoso foi encaminhado à delegacia, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários