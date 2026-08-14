Um homem condenado a 37 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado pela Guarda Municipal de Itatiba nesta sexta-feira (14). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

Os guardas municipais Zarantonello, Mendes, Dias e Rezende, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizavam patrulhamento pela avenida Santo Antônio quando, ao acessarem a rua Augusto Eduardo Berti, reconheceram um homem que já era conhecido das equipes por estar sendo procurado.

Durante a abordagem e consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que se tratava de um condenado pelo crime de estupro de vulnerável.