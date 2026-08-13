15 de agosto é uma data representativa para jundiaienses: o dia da Padroeira da cidade. E, para celebrar, uma programação especial vai movimentar o Centro, onde fica a Catedral Nossa Senhora do Desterro (Matriz). Desde o fim da semana passada, a região central de Jundiaí tem tido programação especial em celebração a Nossa Senhora do Desterro e, para o dia 15, a agenda será cheia, com missa campal, procissão e festa com shows.

O Bispo Diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, convida todos os fiéis de Jundiaí e região para celebrarem a Festa da Padroeira, que, neste ano, é especial, pois marca a abertura oficial do Ano Jubilar Diocesano, a celebração pelos 60 anos de criação da Diocese de Jundiaí.

Até o dia 15, a Catedral promove a novena para Nossa Senhora do Desterro, além de missas com padres convidados. Também acontecem shows católicos todos os dias no Palco da Padroeira, logo após a missa da noite, e festa social e gastronômica. E, no dia da celebração, haverá missa campal, às 9h, seguida da procissão da Padroeira. No dia também haverá shows católicos, Santo Rosário, festa e muito mais.