O Estádio Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, o Jayme Cintra, foi aprovado por unanimidade para tombamento pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC). A decisão ocorreu após audiência pública realizada em 13 de julho, sem manifestações contrárias à preservação. O processo agora segue para os trâmites administrativos e depende da publicação do decreto de tombamento.

Construído em 1957, o estádio é um dos principais símbolos da história do Paulista Futebol Clube e de Jundiaí. A construção contou com a participação da comunidade por meio da tradicional Campanha do Tijolo. O local também recebeu partidas marcantes, como a final da Copa do Brasil de 2005 e jogos da Copa Libertadores de 2006.

A decisão prevê ainda a criação de um grupo de estudos para estabelecer as diretrizes de preservação e a realização de uma visita técnica dos conselheiros ao estádio. O objetivo é definir quais elementos históricos deverão ser protegidos e como futuras intervenções poderão ser realizadas.