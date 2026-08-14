Com a propaganda eleitoral oficialmente permitida a partir de 16 de agosto, candidatos e partidos entram em uma nova etapa da disputa pelas eleições de 2026. Além da presença nas ruas, as redes sociais ocupam espaço cada vez maior na comunicação política, ampliando o alcance das mensagens e permitindo contato frequente com o eleitor.

Mas, em uma campanha cada vez mais digital, o tradicional contato olho no olho perdeu espaço? As entrevistas realizadas pela reportagem com representantes de quatro partidos de Jundiaí mostram que, entre as legendas ouvidas, a aposta está na combinação entre as duas formas de comunicação.

PDT, PSOL, PL e União Brasil apresentam estratégias diferentes, de acordo com suas estruturas e realidades, mas os dirigentes entrevistados destacam a importância de manter contato direto com a população.