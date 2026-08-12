A contagem regressiva para a chegada do Sorriso Maroto ao Parque da Uva aumenta a expectativa dos fãs de samba e pagode. Mais do que um grande show, o evento foi planejado para oferecer uma experiência diferenciada, reunindo estrutura completa, atrações musicais durante toda a tarde e diferentes opções de espaços para que o público escolha a melhor forma de viver um dos espetáculos mais aguardados do ano na região.
Reconhecido como um dos principais grupos do pagode brasileiro, o Sorriso Maroto traz para Jundiaí um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações e continuam entre as músicas mais executadas nas plataformas digitais. A expectativa da organização é receber milhares de pessoas em uma festa preparada para unir música, entretenimento, conforto e uma atmosfera de proximidade entre artistas e público.
Estrutura foi planejada para proporcionar uma experiência mais intimista
Diferente dos grandes festivais realizados em amplos espaços, o evento foi concebido para oferecer uma experiência mais próxima do palco e dos artistas. A disposição dos setores permite excelente visibilidade das apresentações, enquanto a organização priorizou conforto, praticidade e fácil circulação do público durante toda a programação.
Além do palco principal, o recinto contará com bares distribuídos estrategicamente, estacionamento oficial (serviço pago), equipes de segurança, brigadistas e profissionais de apoio, garantindo tranquilidade para que os visitantes aproveitem todas as atrações.
A proposta é que o público permaneça no evento desde o início da programação, desfrutando de cada apresentação em um ambiente preparado para proporcionar uma experiência agradável do começo ao fim.
Venda de ingressos segue aquecida
A procura pelos ingressos continua crescendo e alguns setores já estão com grande parte das entradas comercializadas. A expectativa é de que os espaços mais concorridos sejam esgotados antes da data do evento, motivo pelo qual a organização recomenda a compra antecipada.
Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou nos pontos de venda físicos distribuídos na região.
Programação reúne música durante toda a tarde
A programação começa logo na abertura dos portões com o DJ Igor Mezzaki, responsável por recepcionar o público e comandar a festa com um repertório repleto de sucessos.
Na sequência, o palco recebe o melhor do samba e do pagode regional com as apresentações dos grupos Tá In Casa e Misturaeh, que aquecem o público para a chegada da principal atração da noite.
O encerramento fica por conta do Sorriso Maroto, que sobe ao palco para apresentar um espetáculo reunindo alguns dos maiores sucessos de sua carreira, como Sinais, Assim Você Mata o Papai, Me Olha nos Olhos, Futuro Prometido, 1 Metro e 65, Dependente e muitos outros clássicos que consolidaram o grupo entre os maiores nomes do gênero no país.
Conheça os espaços disponíveis
O evento contará com diferentes setores, permitindo que cada visitante escolha a experiência que melhor combina com seu perfil.
Pista
O setor Pista é destinado ao público que deseja viver toda a energia do evento. Com acesso à área geral do recinto, os fãs acompanham os shows em um ambiente de muita animação, interação e proximidade com o clima dos grandes eventos de samba e pagode.
Front Stage
Localizado em frente ao palco, o Front Stage oferece uma visão privilegiada das apresentações e coloca o público mais próximo dos artistas. É a escolha ideal para quem deseja acompanhar cada detalhe do show com ainda mais intensidade.
Bistrôs
Os Bistrôs foram preparados para grupos de amigos, famílias e empresas que buscam mais conforto durante o evento. O espaço conta com mesas em área reservada, proporcionando comodidade para aproveitar toda a programação sem perder a excelente visão do palco.
Privates
Os Privates representam a opção mais exclusiva do evento. O ambiente reservado oferece mais privacidade, conforto e atendimento diferenciado, garantindo uma experiência premium para quem deseja aproveitar o show de forma exclusiva.
Praça de alimentação reúne opções para todos os gostos
Quem participar do evento também encontrará uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas. O espaço reunirá hambúrgueres, lanches, porções, espetinhos, doces, bebidas e outras alternativas para atender diferentes públicos, permitindo que os visitantes aproveitem várias horas de programação com conforto e praticidade.
Venda de ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos pela internet no endereço:
centraldoseventos.com.br/sorriso-maroto-em-jundiai
Também estão disponíveis nos seguintes pontos de venda físicos:
Red Surf – Maxi Shopping Jundiaí
Diferente Jeans (Praça Governador Pedro de Toledo, 34 – Centro – Jundiaí)
Habib's Várzea Paulista (Rua Paschoal Gianfrancesco, 60 – Jardim das Palmeiras – Várzea Paulista)
Serviço
Sorriso Maroto
Data: 23 de agosto (domingo)
Horário: a partir das 15h
Local: Parque da Uva – Jundiaí