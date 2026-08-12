A contagem regressiva para a chegada do Sorriso Maroto ao Parque da Uva aumenta a expectativa dos fãs de samba e pagode. Mais do que um grande show, o evento foi planejado para oferecer uma experiência diferenciada, reunindo estrutura completa, atrações musicais durante toda a tarde e diferentes opções de espaços para que o público escolha a melhor forma de viver um dos espetáculos mais aguardados do ano na região.

Reconhecido como um dos principais grupos do pagode brasileiro, o Sorriso Maroto traz para Jundiaí um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações e continuam entre as músicas mais executadas nas plataformas digitais. A expectativa da organização é receber milhares de pessoas em uma festa preparada para unir música, entretenimento, conforto e uma atmosfera de proximidade entre artistas e público.

Estrutura foi planejada para proporcionar uma experiência mais intimista

Diferente dos grandes festivais realizados em amplos espaços, o evento foi concebido para oferecer uma experiência mais próxima do palco e dos artistas. A disposição dos setores permite excelente visibilidade das apresentações, enquanto a organização priorizou conforto, praticidade e fácil circulação do público durante toda a programação.