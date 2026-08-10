O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de cuidador de idoso e de cuidador infantil. As capacitações são gratuitas e têm vagas limitadas. As inscrições devem ser realizadas pelo site do Fundo Social até a próxima quinta-feira (13). As formações serão realizadas em parceria com a UniAnchieta e têm como objetivo preparar profissionais para atuar na área oferecendo qualificação técnica e ampliando as oportunidades de geração de renda.

O curso

Serão disponibilizadas 30 vagas para cada curso. As aulas serão ministradas entre os dias 31 de agosto e 30 de setembro, na sede do Fundo Social de Solidariedade. Para a diretora do Fundo Social, Cássia Carpi, os dois cursos estão entre os mais procurados, porque unem qualificação profissional e uma grande oportunidade de inserção no mercado de trabalho. “São áreas que exigem preparo técnico, responsabilidade e sensibilidade, e essa parceria com a UniAnchieta fortalece ainda mais a qualidade da formação oferecida gratuitamente à população”, afirma.

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