Durante a infância, é comum imaginar que os pais são capazes de resolver qualquer problema. Eles espantam monstros imaginários, seguram a bicicleta nas primeiras pedaladas e parecem encontrar respostas para todas as dúvidas. Mas, na vida real, os verdadeiros super-heróis não usam capas. Eles enfrentam o luto, vencem o medo, aprendem com os próprios erros e descobrem, todos os dias, que o maior ato de coragem é permanecer. Neste Dia dos Pais, histórias de homens que reinventaram a paternidade mostram que o amor continua sendo o maior dos superpoderes.

Quando o amor precisou preencher o vazio

Há quase 15 anos, a vida do advogado José Carlos Ferreira mudou completamente. Depois de acompanhar a luta da esposa contra uma doença agressiva, ele precisou lidar não apenas com a despedida da companheira, mas também com a missão de criar a filha caçula, Thamires, que tinha apenas 11 anos quando perdeu a mãe.