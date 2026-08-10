Jundiaí experimentou mudanças constantes no tempo nos últimos dias: no fim da semana passado, foi da baixíssima umidade do ar à chuva que caiu entre sexta (7) e sábado (8) e do calor de 30°C no domingo (30) às temperaturas mais amenas nesta segunda-feira (10), que tem mínima de 11°C e máxima de 17°C, segundo o Instituto Nacional de Metorologia (Inmet).

Mas as emoções climáticas não param por aqui. Isso porque haverá uma nova reviravolta no tempo de Jundiaí nos próximos dias. Amanhã (11) ainda fará temperaturas mais baixas, entre 11°C e 17°C novamente, de acordo com o Inmet. Na quarta-feira (12), o dia começa ainda frio, mas deve esquentar, com mínima de 13°C e máxima de 27°C.

A partir de quinta-feira (13), porém, os termômetros devem voltar a subir e ficar entre 17°C e 29°C e, apesar da presença de nuvens, a umidade do ar tende a cair e chegar a 30%, o que é baixo, principalmente para pessoas mais sensíveis. Na sexta-feira (14) já estará plenamente quente novamente, com temperaturas entre 19°C e 30°C, poucas nuvens e umidade ainda baixa.