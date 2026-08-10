O acesso entre a avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari e a rua Antônio Demarchi, no sentido Centro ao Engordadouro, na altura do número 1.500, será alterado a partir de quarta-feira (12) devido às obras de implantação de galerias de águas pluviais.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de Jundiaí, a obra é necessária para ampliar a capacidade de drenagem da região. A intervenção integra a contrapartida de um empreendimento da MRV.
De acordo com a construtora, a obra será realizada em duas etapas, com prazo estimado de 70 dias para conclusão. Durante o período, os agentes de trânsito farão o monitoramento da região para garantir a segurança e a fluidez do tráfego.
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Primeira etapa
Na primeira fase da intervenção, os motoristas que trafegam pela avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, no sentido bairro, e precisam acessar a rua Antônio Demarchi deverão seguir aproximadamente 100 metros além do acesso atual, que ficará interditado, para utilizar a nova entrada provisória.
Já os condutores que estiverem na rua Antônio Demarchi e precisarem acessar a avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari deverão utilizar o novo acesso, localizado no sentido oposto ao atual.
O trânsito no sentido bairro–Centro da avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari permanecerá sem alterações durante toda a intervenção. “O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e a infraestrutura da cidade. Durante a obra, os agentes de trânsito farão o monitoramento da região, orientando os motoristas afim de diminuir os impactos referentes a obra. Sempre que necessário, acionaremos a construtora para que faça os ajustes e reforços na sinalização, garantindo a segurança e a fluidez do trânsito”, explicou o diretor de Trânsito, Sidinei Ribeiro Pinto.
Segunda etapa
Na segunda fase, os trabalhos serão executados na rua Antônio Demarchi para a implantação da tubulação das galerias. Durante a obra, apenas uma faixa de rolamento ficará liberada e o trânsito funcionará no sistema “siga e pare”, 24 horas por dia.
Os acessos entre a rua Antônio Demarchi e a avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari permanecerão os mesmos adotados na primeira etapa da intervenção.
Entenda como ficam os acessos
- Quem segue pela avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari (sentido bairro) e deseja entrar na rua Antônio Demarchi: o acesso atual estará interditado. Será necessário seguir cerca de 100 metros à frente para utilizar a nova entrada provisória;
- Quem está na rua Antônio Demarchi e deseja acessar a avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari: deverá utilizar o novo acesso implantado no sentido oposto ao atual;
- Sentido bairro–Centro da avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari: o tráfego permanecerá normal, sem alterações.
- Segunda etapa da obra: a intervenção será realizada na rua Antônio Demarchi. Apenas uma faixa de rolamento ficará liberada e o trânsito funcionará no sistema “siga e pare”, 24 horas por dia.