O acesso entre a avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari e a rua Antônio Demarchi, no sentido Centro ao Engordadouro, na altura do número 1.500, será alterado a partir de quarta-feira (12) devido às obras de implantação de galerias de águas pluviais.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de Jundiaí, a obra é necessária para ampliar a capacidade de drenagem da região. A intervenção integra a contrapartida de um empreendimento da MRV.

De acordo com a construtora, a obra será realizada em duas etapas, com prazo estimado de 70 dias para conclusão. Durante o período, os agentes de trânsito farão o monitoramento da região para garantir a segurança e a fluidez do tráfego.