Uma moradora de Jundiaí que já registrou 10 boletins de ocorrência contra o companheiro por violência, durante os sete anos de relacionamento, tem mais uma vez a chance de pôr fim ao seu sofrimento, depois de perdoá-lo em todas as ocasiões e retomar a união. Isso porque a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) acaba de prendê-lo mais uma vez por descumprimento de medida protetiva.
De acordo com a Polícia Civil, o relacionamento entre o suspeito, de 28 anos, e a vítima foi marcado por episódios de violência e conflitos, que a levaram a registrar uma dezena de BOs contra ele. Ela, contudo, sempre que procurada por ele após os episódios, acreditava em suas promessas de que iria mudar e o perdoava.
Em uma dessas ocasiões, em 2024, ela teve a seu favor uma medida protetiva após um episódio de agressão. No entanto, acabou aceitando-o novamente em sua vida, após ser convencida por ele de que havia mudado.
Agora, porém, a mulher se manteve firme em seu propósito ao denunciá-lo novamente à DDM. Com mais uma medida protetiva a seu favor, ela levou às autoridades uma tentativa de reaproximação por parte dele, o que gerou um pedido de prisão, posteriormente expedido pela Justiça.
Os investigadores deram cumprimento ao mandado e o capturaram. Ele permanece preso.
Ao divulgar o caso, a delegacia especializada fez um alerta: a Polícia Civil reforça a importância da denúncia nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, destacando que as medidas protetivas de urgência constituem importante instrumento para a preservação da integridade física e psicológica das vítimas e que o seu descumprimento configura crime, sujeitando o autor às penalidades previstas em lei."