Uma moradora de Jundiaí que já registrou 10 boletins de ocorrência contra o companheiro por violência, durante os sete anos de relacionamento, tem mais uma vez a chance de pôr fim ao seu sofrimento, depois de perdoá-lo em todas as ocasiões e retomar a união. Isso porque a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) acaba de prendê-lo mais uma vez por descumprimento de medida protetiva.

De acordo com a Polícia Civil, o relacionamento entre o suspeito, de 28 anos, e a vítima foi marcado por episódios de violência e conflitos, que a levaram a registrar uma dezena de BOs contra ele. Ela, contudo, sempre que procurada por ele após os episódios, acreditava em suas promessas de que iria mudar e o perdoava.

Em uma dessas ocasiões, em 2024, ela teve a seu favor uma medida protetiva após um episódio de agressão. No entanto, acabou aceitando-o novamente em sua vida, após ser convencida por ele de que havia mudado.