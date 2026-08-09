Com quase 270 mil seguidores em sua conta no TikTok, 123 mil no Instagram, além de postagens no Youtube e centenas de vídeos gravados, Leonardo Viana Colhado, ou simplesmente Leo Colhado, tornou-se um dos influencers mais comentados dos últimos tempos. E não foi vendendo produtos ou postando somente o seu dia a dia. Melhor ainda: foi lendo as fofocas mais picantes do Interior, inclusive e, principalmente, de Jundiaí ou Jundiayork como ele mesmo já batizou.

Aos 35 anos, o filho ilustre de Santo Anastácio, interior de São Paulo, já se tornou um dos personagens mais citados das plataformas pela forma como lê as cartas de seus seguidores. Com sua risadinha peculiar, unida aos vídeos feitos em seu próprio quarto, edição com direito à vinhetas, e momentos hilários em cada história, não há quem não aguarde o próximo assunto.

Com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, Leo Colhado contou um pouco de sua rotina e já adianta que se sente lisonjeado pelo alcance e proporção que seus vídeos viralizaram. “O que mais me deixa feliz é quando alguém me manda mensagem dizendo que estava passando por um dia difícil, entrou no meu perfil, deu risada e conseguiu esquecer um pouco dos problemas. No fim das contas, esse sempre foi o objetivo: criar um espaço leve, divertido e que faça as pessoas quererem voltar todos os dias para saber o que aconteceu, rir junto e sentir que fazem parte dessa comunidade”. Como ele mesmo diz: ‘solta a vinheta produção’ e boa leitura.