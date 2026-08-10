Nesta terça-feira (11), o Sesc Jundiaí exibe o suspense ‘Pecadores’ (Sinners, Dir, Ryan Coogler). O longa metragem acompanha a história de dois irmãos gêmeos que retornam à sua cidade natal, no sul dos Estados Unidos, na tentativa de recomeçar suas vidas, onde se deparam com tensões sociais e um mal inexplicável.

A exibição integra a programação do mês de agosto no Teatro do Sesc Jundiaí. A seleção conta com título premiados, produções nacionais e internacionais, com sessões gratuitas voltadas a diferentes faixas etárias.

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