Nesta terça-feira (11), o Sesc Jundiaí exibe o suspense ‘Pecadores’ (Sinners, Dir, Ryan Coogler). O longa metragem acompanha a história de dois irmãos gêmeos que retornam à sua cidade natal, no sul dos Estados Unidos, na tentativa de recomeçar suas vidas, onde se deparam com tensões sociais e um mal inexplicável.
A exibição integra a programação do mês de agosto no Teatro do Sesc Jundiaí. A seleção conta com título premiados, produções nacionais e internacionais, com sessões gratuitas voltadas a diferentes faixas etárias.
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O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Exibição: ‘Pecadores’, Sinners. Dir. Ryan Coogler
Gênero cinematográfico: Ficção
Data: 11/8
Horário: 19h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Classificiação: 16 anos
Exibição gratuita – com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc