10 de agosto de 2026
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Sesc Jundiaí exibe sessão gratuita de cinema nesta terça (11)

Por Da redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Sesc Jundiaí
Sessões no Teatro são gratuitas e contemplam narrativas infantis, dramas contemporâneos e obras-primas da sétima arte
Sessões no Teatro são gratuitas e contemplam narrativas infantis, dramas contemporâneos e obras-primas da sétima arte

Nesta terça-feira (11), o Sesc Jundiaí exibe o suspense ‘Pecadores’ (Sinners, Dir, Ryan Coogler). O longa metragem acompanha a história de dois irmãos gêmeos que retornam à sua cidade natal, no sul dos Estados Unidos, na tentativa de recomeçar suas vidas, onde se deparam com tensões sociais e um mal inexplicável.

A exibição integra a programação do mês de agosto no Teatro do Sesc Jundiaí. A seleção conta com título premiados, produções nacionais e internacionais, com sessões gratuitas voltadas a diferentes faixas etárias.

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O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço

Exibição:   ‘Pecadores’, Sinners. Dir. Ryan Coogler
Gênero cinematográfico: Ficção 
Data: 11/8
Horário: 19h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Classificiação: 16 anos
Exibição gratuita – com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc

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