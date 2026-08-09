09 de agosto de 2026
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ARTE

'Agosto Indígena' no Sesc Jundiaí destaca a tradição dos povos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Sesc Jundiaí
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Daniel Cavalheiro
A programação é totalmente gratuita e voltada a diferentes públicos, abordando a cultura alimentar, as lutas socioambientais e a força da tradição oral
A programação é totalmente gratuita e voltada a diferentes públicos, abordando a cultura alimentar, as lutas socioambientais e a força da tradição oral

Ao longo de agosto, o Sesc São Paulo realiza a ação em rede Agosto Indígena, iniciativa dedicada a dar visibilidade às práticas, expressões e contribuições dos povos originários. 

No Sesc Jundiaí, entre os dias 8 e 30 de agosto, a programação é totalmente gratuita e voltada a diferentes públicos, abordando a cultura alimentar, as lutas socioambientais e a força da tradição oral. 

No sábado, dia 8, às 17h30, a Área de Convivência recebe o show Akajubaté, da cantora, compositora e ativista Clara Potiguara. A apresentação celebra a cultura paraibana e a linguagem Tupi-Potiguara, combinando ritmos tradicionais como o Toré e o Coco de Roda a arranjos de guitarra e batidas eletrônicas. 

Na quarta-feira, dia 12, às 19h, o Espaço Expositivo acolhe a roda de conversa Rede Socioambiental: Saberes que Fortalecem Territórios, com participação do ativista Thiago Karaí Djekupé e mediação de Nara Perobelli. O encontro reúne representantes de projetos regionais para debater desafios comuns e articulações comunitárias. 

A culinária e a relação com a terra ganham destaque no sábado, dia 15, às 15h, com o bate-papo e degustação Tradições de Alimentação e Cuidado do Povo Guarani Mbyá, conduzido pelas educadoras Poty Poran e Baubina Silva, da Terra Indígena do Jaraguá. O público confere aspectos simbólicos do preparo dos alimentos e o manejo agrícola de sua comunidade. 

Tradição oral e literatura para a família

A Biblioteca da unidade recebe, aos domingos, quatro encontros de contação de histórias, sempre às 11h, apresentando a cosmologia e os mitos originários para crianças e adultos: 

  • Dia 9 (domingo, 11h): Histórias Indígenas: Sapatos Trocados, com o grupo Makunaícontos, traz a tradição oral do povo Wapichana em narrativa infanto-juvenil sobre a fauna brasileira. 
  • Dia 16 (domingo, 11h): Minha Avó me Contou e eu Gosto de Contar, com Auritha Tabajara, primeira cordelista indígena do Brasil, reunindo poesia e relatos ancestrais. 
  • Dia 23 (domingo, 11h): Histórias Indígenas: Ceuci, a Mãe do Pranto, com o grupo Makunaícontos, apresenta lendas amazônicas com música ao vivo. 
  • Dia 30 (domingo, 11h): Histórias Indígenas: A Onça e o Fogo, com o grupo Makunaícontos, encerra a programação revelando de forma poética a origem das marcas dos animais da floresta. 

Serviço

Show 
Clara Potiguara  
Show: Akajubaté 
Dia 08/8. Sábado, 17h30 
Área de Convivência | Livre | Grátis  
 
Bate-papo 
Rede Socioambiental: Saberes que Fortalecem Territórios 
Com Thiago Karaí Djekupé e mediação de Nara Perobelli 
Dia 12/8. Quarta, 19h às 21h 
Espaço Expositivo | 16 anos | Grátis (40 vagas)  
 
Roda de Conversa e Degustação 
Tradições de Alimentação e Cuidado do Povo Guarani Mbyá 
Com Poty Poran e Baubina Silva 
Dia 15/8. Sábado, 15h às 17h 
Sala Múltiplo Uso 1 | 16 anos | Grátis. Inscrições 30 min antes no local (30 vagas)  

Contações de Histórias 
Ciclo de Histórias Indígenas

Dia 09/8 (Dom, 11h): Sapatos Trocados (Com Makunaícontos)  
Dia 16/8 (Dom, 11h): Minha Avó me Contou e eu Gosto de Contar (Com Auritha Tabajara)  
Dia 23/8 (Dom, 11h): Ceuci, a Mãe do Pranto (Com Makunaícontos)  
Dia 30/8 (Dom, 11h): A Onça e o Fogo (Com Makunaícontos)  
Biblioteca | Livre | Grátis

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

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