Ao longo de agosto, o Sesc São Paulo realiza a ação em rede Agosto Indígena, iniciativa dedicada a dar visibilidade às práticas, expressões e contribuições dos povos originários.

No Sesc Jundiaí, entre os dias 8 e 30 de agosto, a programação é totalmente gratuita e voltada a diferentes públicos, abordando a cultura alimentar, as lutas socioambientais e a força da tradição oral.

No sábado, dia 8, às 17h30, a Área de Convivência recebe o show Akajubaté, da cantora, compositora e ativista Clara Potiguara. A apresentação celebra a cultura paraibana e a linguagem Tupi-Potiguara, combinando ritmos tradicionais como o Toré e o Coco de Roda a arranjos de guitarra e batidas eletrônicas.