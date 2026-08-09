Ao longo de agosto, o Sesc São Paulo realiza a ação em rede Agosto Indígena, iniciativa dedicada a dar visibilidade às práticas, expressões e contribuições dos povos originários.
No Sesc Jundiaí, entre os dias 8 e 30 de agosto, a programação é totalmente gratuita e voltada a diferentes públicos, abordando a cultura alimentar, as lutas socioambientais e a força da tradição oral.
No sábado, dia 8, às 17h30, a Área de Convivência recebe o show Akajubaté, da cantora, compositora e ativista Clara Potiguara. A apresentação celebra a cultura paraibana e a linguagem Tupi-Potiguara, combinando ritmos tradicionais como o Toré e o Coco de Roda a arranjos de guitarra e batidas eletrônicas.
Na quarta-feira, dia 12, às 19h, o Espaço Expositivo acolhe a roda de conversa Rede Socioambiental: Saberes que Fortalecem Territórios, com participação do ativista Thiago Karaí Djekupé e mediação de Nara Perobelli. O encontro reúne representantes de projetos regionais para debater desafios comuns e articulações comunitárias.
A culinária e a relação com a terra ganham destaque no sábado, dia 15, às 15h, com o bate-papo e degustação Tradições de Alimentação e Cuidado do Povo Guarani Mbyá, conduzido pelas educadoras Poty Poran e Baubina Silva, da Terra Indígena do Jaraguá. O público confere aspectos simbólicos do preparo dos alimentos e o manejo agrícola de sua comunidade.
Tradição oral e literatura para a família
A Biblioteca da unidade recebe, aos domingos, quatro encontros de contação de histórias, sempre às 11h, apresentando a cosmologia e os mitos originários para crianças e adultos:
- Dia 9 (domingo, 11h): Histórias Indígenas: Sapatos Trocados, com o grupo Makunaícontos, traz a tradição oral do povo Wapichana em narrativa infanto-juvenil sobre a fauna brasileira.
- Dia 16 (domingo, 11h): Minha Avó me Contou e eu Gosto de Contar, com Auritha Tabajara, primeira cordelista indígena do Brasil, reunindo poesia e relatos ancestrais.
- Dia 23 (domingo, 11h): Histórias Indígenas: Ceuci, a Mãe do Pranto, com o grupo Makunaícontos, apresenta lendas amazônicas com música ao vivo.
- Dia 30 (domingo, 11h): Histórias Indígenas: A Onça e o Fogo, com o grupo Makunaícontos, encerra a programação revelando de forma poética a origem das marcas dos animais da floresta.
Serviço
Show
Clara Potiguara
Show: Akajubaté
Dia 08/8. Sábado, 17h30
Área de Convivência | Livre | Grátis
Bate-papo
Rede Socioambiental: Saberes que Fortalecem Territórios
Com Thiago Karaí Djekupé e mediação de Nara Perobelli
Dia 12/8. Quarta, 19h às 21h
Espaço Expositivo | 16 anos | Grátis (40 vagas)
Roda de Conversa e Degustação
Tradições de Alimentação e Cuidado do Povo Guarani Mbyá
Com Poty Poran e Baubina Silva
Dia 15/8. Sábado, 15h às 17h
Sala Múltiplo Uso 1 | 16 anos | Grátis. Inscrições 30 min antes no local (30 vagas)
Contações de Histórias
Ciclo de Histórias Indígenas
Dia 09/8 (Dom, 11h): Sapatos Trocados (Com Makunaícontos)
Dia 16/8 (Dom, 11h): Minha Avó me Contou e eu Gosto de Contar (Com Auritha Tabajara)
Dia 23/8 (Dom, 11h): Ceuci, a Mãe do Pranto (Com Makunaícontos)
Dia 30/8 (Dom, 11h): A Onça e o Fogo (Com Makunaícontos)
Biblioteca | Livre | Grátis
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.