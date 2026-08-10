Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal após uma tentativa de furto no antigo Supermercado Ricoy, avenida Aderbal da Costa Moreira, em Campo Limpo Paulista, na madrugada deste domingo (9). A ocorrência mobilizou equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).
A GM foi acionada por volta das 1h50. Uma equipe da Romu foi até o local e encontrou um suspeito próximo a um Fiat Palio. Enquanto ele era mantido sob abordagem, os demais guardas iniciaram buscas por um segundo homem, que havia conseguido escapar do interior do antigo supermercado pulando um muro.
Durante as diligências, os agentes verificaram que o suspeito havia passado pela área externa e entrado nas dependências do ginásio de esportes. Ele acabou sendo localizado e preso quando deixou o ginásio novamente pelo muro e tentou se esconder em uma área de mata às margens do rio Jundiaí, nas proximidades da Praça da Bíblia.
FERRAMENTAS E FIOS
Durante a vistoria no prédio, os agentes encontraram uma caixa com diversas ferramentas, fios já cortados, um cadeado danificado e várias peças, como parafusos e porcas. A equipe também constatou que uma das grades do estabelecimento havia sido cortada.
No Fiat Palio ligado a um dos homens, os guardas encontraram um alicate. Um telefone celular também foi apreendido.
Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, juntamente com os materiais localizados.
A dupla permaneceu presa em flagrante.