Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal após uma tentativa de furto no antigo Supermercado Ricoy, avenida Aderbal da Costa Moreira, em Campo Limpo Paulista, na madrugada deste domingo (9). A ocorrência mobilizou equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

A GM foi acionada por volta das 1h50. Uma equipe da Romu foi até o local e encontrou um suspeito próximo a um Fiat Palio. Enquanto ele era mantido sob abordagem, os demais guardas iniciaram buscas por um segundo homem, que havia conseguido escapar do interior do antigo supermercado pulando um muro.

Durante as diligências, os agentes verificaram que o suspeito havia passado pela área externa e entrado nas dependências do ginásio de esportes. Ele acabou sendo localizado e preso quando deixou o ginásio novamente pelo muro e tentou se esconder em uma área de mata às margens do rio Jundiaí, nas proximidades da Praça da Bíblia.