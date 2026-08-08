Os efeitos do ciclone extratropical que atingiu o país nesta semana devem diminuir neste sábado (8) e domingo (9), mas ainda há previsão de tempestades e vendavais em áreas do Sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a passagem do sistema também favorece a entrada de uma massa de ar frio sobre a Região Sul.

Em São Paulo, há alerta amarelo para perigo potencial de vendaval, com ventos entre 40 e 60 km/h. O aviso também abrange o Rio de Janeiro, o litoral do Espírito Santo e o sul de Minas Gerais. O centro-sul paulista ainda tem previsão de tempestades durante o fim de semana.

No Sul, a queda nas temperaturas favorece a formação de geadas no centro-sul do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. O frio deve ser mais intenso no estado gaúcho, enquanto Paraná e Santa Catarina também permanecem com condições para chuva e trovoadas em algumas áreas.