Os efeitos do ciclone extratropical que atingiu o país nesta semana devem diminuir neste sábado (8) e domingo (9), mas ainda há previsão de tempestades e vendavais em áreas do Sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a passagem do sistema também favorece a entrada de uma massa de ar frio sobre a Região Sul.
Em São Paulo, há alerta amarelo para perigo potencial de vendaval, com ventos entre 40 e 60 km/h. O aviso também abrange o Rio de Janeiro, o litoral do Espírito Santo e o sul de Minas Gerais. O centro-sul paulista ainda tem previsão de tempestades durante o fim de semana.
No Sul, a queda nas temperaturas favorece a formação de geadas no centro-sul do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. O frio deve ser mais intenso no estado gaúcho, enquanto Paraná e Santa Catarina também permanecem com condições para chuva e trovoadas em algumas áreas.
Em São Paulo, o sábado deve ter muitas nuvens e pancadas de chuva principalmente nas regiões sul e oeste. No domingo, a chuva fica mais concentrada no centro-sul e no leste do estado. A previsão é de temperaturas mais amenas em comparação com outras áreas do Sudeste.
A partir de segunda-feira (10), a massa de ar frio avança para São Paulo e Rio de Janeiro, mas com menor intensidade. No Sul, o frio deve continuar: Curitiba pode registrar mínima de 3°C na segunda-feira, com máxima de 11°C, enquanto Porto Alegre deve permanecer com máximas abaixo de 16°C nos próximos dias.