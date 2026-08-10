Dois homens foram presos em flagrante por receptação neste final de semana, em Várzea Paulista, após serem abordados em uma motocicleta furtada há dez dias.
Policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) realizavam patrulhamento pela região do Jardim Paulista quando suspeitaram da dupla, que trafegava pela avenida Pacaembu.
Inicialmente, os motociclistas não obedeceram à ordem de parada e houve uma breve perseguição. Após alguns minutos, eles pararam e foram abordados pelos policiais.
Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, ao consultarem a placa da motocicleta, os PMs constataram que o veículo tinha registro de furto, ocorrido no dia 28 de julho.
Os dois homens foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por receptação foi ratificada. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.