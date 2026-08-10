Dois homens foram presos em flagrante por receptação neste final de semana, em Várzea Paulista, após serem abordados em uma motocicleta furtada há dez dias.

Policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) realizavam patrulhamento pela região do Jardim Paulista quando suspeitaram da dupla, que trafegava pela avenida Pacaembu.

Inicialmente, os motociclistas não obedeceram à ordem de parada e houve uma breve perseguição. Após alguns minutos, eles pararam e foram abordados pelos policiais.