Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo nas eleições deste ano, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), deualaram em debate promovido pela Rede Bandeirantes na noite de domingo (9). De um lado, o atual governador e candidato à reeleição, do outro, o ex-ministro da Fazenda.

O encontro foi bipolar, apesar de haver outros postulantes ao Palácio dos Bandeirantes, pois nenhum dos outros candidatos possui representação no Congresso que garanta presença nos debates da TV. A presença de apenas dois candidatos no debate, assim como a presença dos dois com maiores porcentagens nas pesquisas, adianta um provável cenário de segundo turno.

Durante o debate, Tarcísio e Haddad discutiram questões centrais do Estado de São Paulo, como projetos de saúde e educação, desafios na segurança pública e até a Cracolândia, espaço da região central da Capital conhecido pelas cenas de uso de entorpecentes. E, durante o embate, os candidatos divergiram sobre privatizações, obras, papel do Governo Federal para o estado e o do Estado na economia, além de falar sobre projetos para principais áreas e sobre investimentos em São Paulo.