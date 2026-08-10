Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo nas eleições deste ano, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), deualaram em debate promovido pela Rede Bandeirantes na noite de domingo (9). De um lado, o atual governador e candidato à reeleição, do outro, o ex-ministro da Fazenda.
O encontro foi bipolar, apesar de haver outros postulantes ao Palácio dos Bandeirantes, pois nenhum dos outros candidatos possui representação no Congresso que garanta presença nos debates da TV. A presença de apenas dois candidatos no debate, assim como a presença dos dois com maiores porcentagens nas pesquisas, adianta um provável cenário de segundo turno.
Durante o debate, Tarcísio e Haddad discutiram questões centrais do Estado de São Paulo, como projetos de saúde e educação, desafios na segurança pública e até a Cracolândia, espaço da região central da Capital conhecido pelas cenas de uso de entorpecentes. E, durante o embate, os candidatos divergiram sobre privatizações, obras, papel do Governo Federal para o estado e o do Estado na economia, além de falar sobre projetos para principais áreas e sobre investimentos em São Paulo.
O debate também foi marcado pelo confronto de dados, sem ataques pessoais, de ambos os lados, pela disputa de narrativas sobre o desempenho dos governos de São Paulo e federal, como uma "queda de braço" pelos papéis que desenvolveram nos últimos anos, e por embates sobre o tarifaço de Trump e o crime organizado.
O debate foi dividido da seguinte maneira:
- No primeiro bloco, Tarcísio e Haddad responderam ao mesmo questionamento feito pelo mediador, com dois minutos para cada resposta. Em seguida, houve confronto direto. Cada candidato teve 20 minutos para administrar o tempo da maneira que considerasse mais adequada. Por sorteio, Tarcísio foi o primeiro a falar.
- No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes fizeram perguntas aos candidatos. Cada resposta teve dois minutos, enquanto comentários e réplicas tiveram um minuto. Foram duas perguntas para cada candidato, com Tarcísio novamente iniciando as respostas.
- O terceiro bloco foi marcado por um novo confronto direto. Assim como no primeiro, cada candidato teve 20 minutos para administrar seu tempo, mas a ordem foi invertida: Haddad começou.