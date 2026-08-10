O Centro Oncológico da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba “ Maria Cristina Hellmeister de Abreu”, realiza uma campanha com o objetivo de arrecadar lenços para as pacientes atendidas pela unidade que recebe pessoas vindas de 64 municípios do Estado de São Paulo pelo SIRESP (antigo sistema CROSS).
“O lenço é mais do que a questão estética. Diz respeito à autoestima delas que enfrentam essa rotina de tratamento com apoio de nossa equipe e familiares no sentido do acolhimento com carinho e amor”, explica o Dr. Lucas Zeponi Dal’Acqua, médico urologista e coordenador do Centro Oncológico.
Quem estiver interessado em doar um lenço, pode entrar em contato com o setor de assistência social da oncologia, através do e-mail: social_onco@santacasadeitatiba.org.br
Centro oncológico tem certificado UNACON do Ministério da Saúde
Em maio de 2025, a oncologia da Santa Casa recebeu certificado UNACON (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) do Ministério da Saúde. O certificado garante o funcionamento ininterrupto da unidade que já realizou cerca de 50.000 sessões de quimioterapia e em torno de mil cirurgias oncológicas.
“Esse reconhecimento federal permite que o setor busque mais verbas para novos equipamentos e contratação de mais especialistas, por exemplo. É importante ressaltar que pouquíssimas cidades do interior, no Brasil, possuem essa certificação que garante o aperfeiçoamento dos tratamentos”, reforça Dr. Lucas.