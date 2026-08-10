O Centro Oncológico da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba “ Maria Cristina Hellmeister de Abreu”, realiza uma campanha com o objetivo de arrecadar lenços para as pacientes atendidas pela unidade que recebe pessoas vindas de 64 municípios do Estado de São Paulo pelo SIRESP (antigo sistema CROSS).

“O lenço é mais do que a questão estética. Diz respeito à autoestima delas que enfrentam essa rotina de tratamento com apoio de nossa equipe e familiares no sentido do acolhimento com carinho e amor”, explica o Dr. Lucas Zeponi Dal’Acqua, médico urologista e coordenador do Centro Oncológico.

Quem estiver interessado em doar um lenço, pode entrar em contato com o setor de assistência social da oncologia, através do e-mail: social_onco@santacasadeitatiba.org.br

Centro oncológico tem certificado UNACON do Ministério da Saúde