Jundiaí recebeu, na manhã da quinta-feira (6), um encontro intermunicipal para discutir a Lei Federal nº 15.326/2026, que inclui os professores de educação infantil como profissionais do magistério e define professores da educação infantil. A reunião foi realizada de forma híbrida, com participação presencial e on-line.

Participaram o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, secretários municipais, a prefeita de Cabreúva, Noemi Bernardes, e representantes dos municípios de Santana do Parnaíba, Franco da Rocha, Cabreúva, Jarinu e Itatiba.

Na ocasião, os participantes agradeceram a iniciativa e compartilharam o andamento das ações e o cenário enfrentado em cada município. Como encaminhamento da reunião, foi proposta a criação de um grupo de trabalho intermunicipal, reunindo as cidades participantes para compartilhar estudos, alinhar interpretações jurídicas e construir soluções conjuntas. A proposta também prevê a realização de novos encontros e a ampliação do convite para que outros municípios integrem as discussões.