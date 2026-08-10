Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares de Força Tática, neste domingo (8), no bairro Vila Nambi, em Jundiaí.

Os PMs faziam patrulhamento pela rua Pedro Egídio Machado, quando avistaram três homens caminhando pela via. Um deles tirou a camiseta e colocou na frente do rosto, como se estivesse escondendo a face para não ser reconhecido.

A iniciativa, porém, despertou suspeita, motivando a abordagem.