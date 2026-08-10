10 de agosto de 2026
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JUNDIAÍ

Iniciativa suspeita motiva abordagem e criminoso acaba preso

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
A prisão foi feita por policiais militares de Força Tática, durante patrulhamento pelo bairro
A prisão foi feita por policiais militares de Força Tática, durante patrulhamento pelo bairro

Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares de Força Tática, neste domingo (8), no bairro Vila Nambi, em Jundiaí.

Os PMs faziam patrulhamento pela rua Pedro Egídio Machado, quando avistaram três homens caminhando pela via. Um deles tirou a camiseta e colocou na frente do rosto, como se estivesse escondendo a face para não ser reconhecido.

A iniciativa, porém, despertou suspeita, motivando a abordagem.

Durante checagem de seus dados pessoais, os militares descobriram um mandado de prisão por tráfico e associação ao tráfico.

O criminoso foi levado para o Plantão Policial, onde o mandado foi formalmente cumprido.

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