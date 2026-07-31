31 de julho de 2026
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SAÚDE

Campanha reforça imunização contra vírus que causa bronquiolite

Por Da redação | Agêcia Brasil
| Tempo de leitura: 3 min
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Agência Brasil / Fabio Rodrigues-Pozzebom
Vírus sincicial respiratório afeta principalmente menores de 2 anos
Vírus sincicial respiratório afeta principalmente menores de 2 anos

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) lançou a campanha ‘Todos contra o VSR – Proteção desde o Início’ para ampliar a conscientização sobre a importância da imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR). A iniciativa é voltada principalmente para gestantes, familiares e profissionais da saúde, com o objetivo de reduzir os impactos da doença entre bebês e crianças pequenas.

A campanha conta com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), das sociedades brasileiras de Pediatria (SBP) e Infectologia (SBI), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e da ONG Prematuridade.com.

O VSR é o principal causador de infecções respiratórias graves na infância. Segundo a SBIm, o vírus é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e por até 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos.

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Dados do Ministério da Saúde mostram que, somente neste ano, foram registrados 21.398 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados pelo VSR, com 246 mortes. A faixa etária mais atingida é a de crianças com menos de dois anos, que concentra 17.081 casos e 109 mortes.

De acordo com a coordenadora da campanha e diretora da SBIm, Isabella Ballalai, a imunização é uma das principais estratégias para proteger os bebês nos primeiros meses de vida, período em que o risco de complicações maior. 

Entre as formas de prevenção disponíveis está a vacinação de gestantes a partir da 28ª semana de gestação, medida que permite a transferência de anticorpos para o bebê ainda durante a gravidez, garantindo proteção desde os primeiros dias de vida.

Vídeos testemunhais

Como parte das ações de conscientização, a campanha reúne vídeos com depoimentos de médicos, entre eles o médico Dráuzio Varella, e de mães que enfrentaram complicações causadas pelo VSR em seus filhos.

"Os relatos tornam mais concreta a gravidade da doença e aproximam o tema da realidade do público. Não é apenas uma sigla. São experiências de complicações ou perdas, que despertam empatia, reforçam a percepção de risco e contribuem para conscientizar sobre a necessidade de prevenção”.

A iniciativa também oferece videoaulas para profissionais da saúde, um hosite com informações sobre a doença, conteúdos educativos nas redes sociais e comunicação direta com o público por e-mail e Whatsapp.

Maior risco nos primeiros meses

A SBIm destaca que mais da metade das internações por VSR ocorre nos dois primeiros meses de vida, percentual que chega a aproximadamente dois terços quando considerados os três primeiros meses.

Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) disponibiliza a vacina para gestantes a partir da 28ª semana gestacional e o anticorpo monoclonal para bebês prematuros – nascidos com menos de 37 semanas de gestação – de até seis meses de idade, além de crianças menores de 2 anos com determinadas comorbidades.

A SBIm, no entanto, recomenda ampliar a proteção para outros grupos, incluindo prematuros durante o primeiro ano de via e crianças menores de 2 anos sem comorbidades, conforme avaliação do pediatra.

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