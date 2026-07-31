A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) lançou a campanha ‘Todos contra o VSR – Proteção desde o Início’ para ampliar a conscientização sobre a importância da imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR). A iniciativa é voltada principalmente para gestantes, familiares e profissionais da saúde, com o objetivo de reduzir os impactos da doença entre bebês e crianças pequenas.

A campanha conta com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), das sociedades brasileiras de Pediatria (SBP) e Infectologia (SBI), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e da ONG Prematuridade.com.

O VSR é o principal causador de infecções respiratórias graves na infância. Segundo a SBIm, o vírus é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e por até 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos.