A Prefeitura de Jundiaí está com inscrições abertas para o concurso público para preenchimento de 16 vagas na área da saúde. A Fundação Vunesp é a organizadora do certame. Os salários ofertados variam de R$ 5.999,75, para jornadas de 12 horas, a R$ 9.999,52, para jornadas de 20 horas. As vagas são destinadas a pessoas com curso superior completo.

Inscrições

Os interessados têm até o dia 16 de agosto para se inscreverem na vaga de interesse. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Vunesp. A taxa de participação é de R$ 95. A prova objetiva será aplicada no dia 1° de outubro.

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