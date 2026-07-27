A Prefeitura de Jundiaí está com inscrições abertas para o concurso público para preenchimento de 16 vagas na área da saúde. A Fundação Vunesp é a organizadora do certame. Os salários ofertados variam de R$ 5.999,75, para jornadas de 12 horas, a R$ 9.999,52, para jornadas de 20 horas. As vagas são destinadas a pessoas com curso superior completo.
Inscrições
Os interessados têm até o dia 16 de agosto para se inscreverem na vaga de interesse. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Vunesp. A taxa de participação é de R$ 95. A prova objetiva será aplicada no dia 1° de outubro.
Segundo o edital, o candidato que se inscrever para mais de uma vaga cujas provas ocorram no mesmo dia e horário será eliminado daquele em que faltar.
Vagas e jornada de trabalho
São 16 vagas disponíveis no edital: assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional médico angiologista, médico cardiologista, médico gastroenterologista, médico geriatra, médico infectologista, médico nefrologista, médico ortopedista/traumatologista, médico reumatologista, médico clínico geral e médico proctologista.
A jornada de trabalho semanal varia de acordo com cada função, de 12h a 40h. Em caso de dúvidas, os candidatos podem acessar o site da Fundação Vunesp ou entrar em contato com o Disque Vunesp por meio do número de telefone (11) 3874-6300.