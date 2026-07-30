Fãs do seriado Chaves que ainda não visitaram a mostra “chaves: A Exposição” acabam de ganhar mais uma chance para ir até o Maxi Shopping Jundiaí apreciar e embarcar em uma emocionante viagem pela história de um dos personagens mais queridos da televisão.

O sucesso de público fez com que a organização prorrogasse até o dia 9 de agosto a exposição que retrata a vila mais famosa da TV brasileira. Há mais de 40 anos conquistando o coração dos brasileiros, Chaves continua despertando sorrisos, nostalgia e lembranças afetivas. E é exatamente essa emoção que toma conta de cada visitante ao percorrer a maior exposição já realizada no mundo sobre o universo criado por Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chespirito.

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A exposição