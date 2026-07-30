Fãs do seriado Chaves que ainda não visitaram a mostra “chaves: A Exposição” acabam de ganhar mais uma chance para ir até o Maxi Shopping Jundiaí apreciar e embarcar em uma emocionante viagem pela história de um dos personagens mais queridos da televisão.
O sucesso de público fez com que a organização prorrogasse até o dia 9 de agosto a exposição que retrata a vila mais famosa da TV brasileira. Há mais de 40 anos conquistando o coração dos brasileiros, Chaves continua despertando sorrisos, nostalgia e lembranças afetivas. E é exatamente essa emoção que toma conta de cada visitante ao percorrer a maior exposição já realizada no mundo sobre o universo criado por Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chespirito.
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A exposição
"Sem querer querendo", o público é transportado para dentro da vila e das histórias que marcaram gerações. Os cenários, reconstruídos com riqueza de detalhes, fazem com que cada visitante se sinta parte dos episódios mais inesquecíveis. A tradicional Vila do Chaves, a humilde Casa do Seu Madruga, a clássica residência da Dona Florinda e os espaços dedicados ao irreverente Chapolin Colorado recriam a atmosfera que atravessou décadas e permanece viva na memória dos fãs.
A exposição reúne um acervo exclusivo com figurinos originais, objetos de cena, roteiros históricos e curiosidades sobre a trajetória de Chespirito, proporcionando uma verdadeira imersão em um legado que conquistou diferentes gerações e continua emocionando crianças, jovens e adultos.
Serviço
‘Chaves: A Exposição”
Local: Espaço de Eventos (Entrada da Lua), Maxi Shopping Jundiaí – Av. Antônio Frederico Ozanan, 6000 – Vila Rio Branco – Jundiaí/SP.
Horários: Terça a sexta, das 12h às 21h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. (Fechado às segundas-feiras.)
Ingressos: Terça a sexta-feira: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).