A decisão do padre Silvio Andrei Rodrigues de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026 abriu um debate entre fiéis e levou a Diocese de Jundiaí a divulgar uma nota oficial reforçando a posição da Igreja Católica sobre a participação de sacerdotes na política partidária.

Na publicação divulgada no seu perfil oficial, em que anunciou sua pré-candidatura nas redes sociais, o padre escreveu: "Sou pré-candidato a Deputado Federal e continuo PADRE." A mensagem foi acompanhada de um vídeo no qual afirma que sua entrada na política representa uma ampliação de sua missão.

Horas depois, o bispo diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, publicou uma nota oficial comunicando a aplicação de suspensão canônica ao sacerdote e esclarecendo que sua eventual candidatura não representa nem possui qualquer respaldo da Diocese de Jundiaí. "O Rev.mo. Pe. Silvio Andrei Rodrigues não é candidato da Diocese. (...) A sua candidatura é estritamente pessoal e político-partidária, sem qualquer legitimação ou vinculação eclesial", afirma o documento.