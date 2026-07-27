Seguindo o novo modelo de funcionamento implantado pelo Governo do Estado de São Paulo, responsável pela gestão dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), Jundiaí segue avançando nas ações de atendimento da Farmácia de Alto Custo.
Jundiaí é o primeiro município do Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS VII) a descentralizar os serviços da unidade. Com o novo modelo, todo o trâmite é feito no próprio município, desde a primeira análise da documentação até a retirada dos medicamentos.
Para garantir uma transição segura dentro das adequações necessárias, a prefeitura vem adotando uma série de medidas para fortalecer a estrutura da Farmácia de Alto Custo. Além do reforço da equipe municipal, do apoio das Secretarias de Governo e Finanças nas atividades administrativas e da ampliação da estrutura de atendimento, a Secretaria de Promoção da Saúde recebeu, na última semana, uma equipe técnica da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde para acompanhar de perto o processo de transição e definir novas estratégias para qualificar o serviço.
Os farmacêuticos da Secretaria de Estado da Saúde estiveram na Farmácia de Alto Custo para conhecer a rotina da unidade, avaliar os fluxos de trabalho e alinhar ações conjuntas que contribuam para tornar os processos mais ágeis e eficientes durante esse período de adaptação.
“O objetivo é garantir que a população tenha um atendimento cada vez mais qualificado, sem abrir mão da segurança em todas as etapas da dispensação dos medicamentos. Estamos trabalhando de forma integrada com o Estado para aperfeiçoar os processos e reduzir os impactos naturais de uma mudança dessa dimensão”, destaca o secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.
Foram discutidas medidas que deverão modernizar o atendimento nos próximos meses. Entre elas está a possibilidade de envio digital da documentação pelos próprios usuários por meio da plataforma estadual, reduzindo a necessidade de deslocamentos apenas para entrega de documentos.
Outro avanço em estudo é a implantação da Farmácia Clínica na rede municipal, permitindo que farmacêuticos atuem de forma ainda mais próxima dos usuários, oferecendo acompanhamento especializado e fortalecendo as linhas de cuidado.
Também está em discussão a ampliação da dispensação de medicamentos para períodos de até 60 dias – atualmente realizada para 30 dias –, medida que poderá reduzir pela metade a frequência de comparecimento dos pacientes à unidade. Além disso, está sendo avaliada, dentro das possibilidades previstas na legislação, a entrega domiciliar de determinados medicamentos.