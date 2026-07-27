Seguindo o novo modelo de funcionamento implantado pelo Governo do Estado de São Paulo, responsável pela gestão dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), Jundiaí segue avançando nas ações de atendimento da Farmácia de Alto Custo.

Jundiaí é o primeiro município do Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS VII) a descentralizar os serviços da unidade. Com o novo modelo, todo o trâmite é feito no próprio município, desde a primeira análise da documentação até a retirada dos medicamentos.

Para garantir uma transição segura dentro das adequações necessárias, a prefeitura vem adotando uma série de medidas para fortalecer a estrutura da Farmácia de Alto Custo. Além do reforço da equipe municipal, do apoio das Secretarias de Governo e Finanças nas atividades administrativas e da ampliação da estrutura de atendimento, a Secretaria de Promoção da Saúde recebeu, na última semana, uma equipe técnica da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde para acompanhar de perto o processo de transição e definir novas estratégias para qualificar o serviço.