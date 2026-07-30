O Grupo de Governança Climática de Jundiaí se reuniu nessa quarta-feira (29) para debater as possibilidades de ações relacionadas aos riscos identificados no município, incluindo medidas que já são realizadas e podem ser aprimoradas, além de iniciativas que ainda precisam ser estruturadas ou desenvolvidas.
O grupo reúne representantes de Secretarias Municipais, da Dae Jundiaí, Fundação Serra do Japi e Defesa Civil e colabora para que o município acompanhe fenômenos como o El Niño, além do desenvolvimento de estratégias integradas de prevenção, mitigação, adaptação e resposta a eventos extremos.
“O enfrentamento das mudanças climáticas exige planejamento, integração entre as equipes e investimentos em prevenção. Estamos estruturando um trabalho permanente para proteger a população, reduzir riscos e preparar Jundiaí para os desafios que teremos nos próximos anos”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
O trabalho integrado permite reunir informações meteorológicas, hidrológicas, geológicas, sociais e ambientais para apoiar a tomada de decisões e estabelecer prioridades.
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“Este é um trabalho permanente, que será constantemente atualizado conforme os desafios climáticos evoluem. Nossa missão é articular as ações das secretarias, identificar prioridades e discutir projetos de curto, médio e longo prazo para mitigar os impactos das mudanças climáticas”, ressaltou o secretário adjunto de Governo, João Amílcar.
“Estamos trabalhando na elaboração do Plano Municipal de Adaptação Climática e, ao mesmo tempo, acompanhando os possíveis impactos do El Niño. A integração entre as áreas permite ampliar nossa capacidade de análise e desenvolver estratégias permanentes e adaptáveis, antecipando soluções para que a cidade esteja cada vez mais preparada para enfrentar eventos extremos”, frisou o secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antonio Bedin.
Ações
O fenômeno El Niño é uma das situações climáticas acompanhadas pelo Grupo de Governança Climática. A partir do monitoramento dos cenários e das previsões dos órgãos especializados, o município avalia possíveis impactos e discute medidas de preparação.
“O El Niño provoca alterações significativas no comportamento do clima. Já observamos volumes de chuva superiores aos registrados nos últimos anos e a tendência é que esses efeitos se intensifiquem a partir da primavera. Ao mesmo tempo em que teremos períodos mais úmidos e frentes frias frequentes, também poderemos enfrentar dias de calor intenso e baixa umidade relativa do ar. Por isso, conhecer o fenômeno e integrar todas as secretarias é fundamental para desenvolver ações preventivas, proteger a população e tornar Jundiaí cada vez mais preparada para enfrentar os desafios climáticos”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez.