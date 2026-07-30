O Grupo de Governança Climática de Jundiaí se reuniu nessa quarta-feira (29) para debater as possibilidades de ações relacionadas aos riscos identificados no município, incluindo medidas que já são realizadas e podem ser aprimoradas, além de iniciativas que ainda precisam ser estruturadas ou desenvolvidas.

O grupo reúne representantes de Secretarias Municipais, da Dae Jundiaí, Fundação Serra do Japi e Defesa Civil e colabora para que o município acompanhe fenômenos como o El Niño, além do desenvolvimento de estratégias integradas de prevenção, mitigação, adaptação e resposta a eventos extremos.

“O enfrentamento das mudanças climáticas exige planejamento, integração entre as equipes e investimentos em prevenção. Estamos estruturando um trabalho permanente para proteger a população, reduzir riscos e preparar Jundiaí para os desafios que teremos nos próximos anos”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.