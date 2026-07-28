Jundiaí está em alerta para a possibilidade de rajadas de ventos fortes entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). A Defesa Civil Municipal fez o alerta com base na aproximação de uma frente fria pelo Estado de São Paulo.

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (28) rajadas de ventos de 120 Km/h. O fato fez com que o Governo de São Paulo mobilizasse o “Gabinete de Crise” para atender as principais necessidades de municípios paulistas que podem ser atingidos.

De acordo com a previsão meteorológica, a quarta-feira (29) em Jundiaí começa com tempo estável e predomínio de sol. Ao longo da tarde, o aumento da nebulosidade poderá provocar pancadas isoladas de chuva e ventos que podem ultrapassar os 70 Km/h e, até mesmo, superar os 90 km/h.