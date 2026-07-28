Jundiaí está em alerta para a possibilidade de rajadas de ventos fortes entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). A Defesa Civil Municipal fez o alerta com base na aproximação de uma frente fria pelo Estado de São Paulo.
O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (28) rajadas de ventos de 120 Km/h. O fato fez com que o Governo de São Paulo mobilizasse o “Gabinete de Crise” para atender as principais necessidades de municípios paulistas que podem ser atingidos.
De acordo com a previsão meteorológica, a quarta-feira (29) em Jundiaí começa com tempo estável e predomínio de sol. Ao longo da tarde, o aumento da nebulosidade poderá provocar pancadas isoladas de chuva e ventos que podem ultrapassar os 70 Km/h e, até mesmo, superar os 90 km/h.
Para quinta-feira (30), a passagem da frente fria pelo Estado mantém as condições de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por raios e mais rajadas de vento.
Orientações
As condições climáticas previstas para Jundiaí nas próximas horas aumentam o risco de destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, e riscos de queda de galhos e árvores.
A Defesa Civil municipal orienta para os cuidados e segurança:
- Evitar permanecer debaixo de árvores, estruturas metálicas frágeis, placas de publicidade e áreas com risco de queda de objetos;
- Recolher ou fixar objetos que possam ser arrastados pelo vento, como vasos, móveis e materiais soltos em quintais e sacadas;
- Redobrar a atenção nas rodovias e seguir as recomendações dos órgãos oficiais, adotando medidas preventivas para reduzir os riscos associados às condições meteorológicas adversas.
Em casos de emergência, a orientação é fazer contato com os órgãos competentes:
- Defesa Civil: 199;
- Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 – ou pelo aplicativo “153 Jundiaí”;
- Corpo de Bombeiros: 193;
- Polícia Militar: 190.