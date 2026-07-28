28 de julho de 2026
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Jundiaí entra em alerta para rajadas de vento nas próximas horas

Por Da redação | Defesa Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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A Defesa Civil Municipal fez o alerta com base na aproximação de uma frente fria pelo Estado de São Paulo
A Defesa Civil Municipal fez o alerta com base na aproximação de uma frente fria pelo Estado de São Paulo

Jundiaí está em alerta para a possibilidade de rajadas de ventos fortes entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). A Defesa Civil Municipal fez o alerta com base na aproximação de uma frente fria pelo Estado de São Paulo.

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (28) rajadas de ventos de 120 Km/h. O fato fez com que o Governo de São Paulo mobilizasse o “Gabinete de Crise” para atender as principais necessidades de municípios paulistas que podem ser atingidos.

De acordo com a previsão meteorológica, a quarta-feira (29) em Jundiaí começa com tempo estável e predomínio de sol. Ao longo da tarde, o aumento da nebulosidade poderá provocar pancadas isoladas de chuva e ventos que podem ultrapassar os 70 Km/h e, até mesmo, superar os 90 km/h. 

Para quinta-feira (30), a passagem da frente fria pelo Estado mantém as condições de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por raios e mais rajadas de vento.

Orientações

As condições climáticas previstas para Jundiaí nas próximas horas aumentam o risco de destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, e riscos de queda de galhos e árvores.

A Defesa Civil municipal orienta para os cuidados e segurança:

  • Evitar permanecer debaixo de árvores, estruturas metálicas frágeis, placas de publicidade e áreas com risco de queda de objetos;
  • Recolher ou fixar objetos que possam ser arrastados pelo vento, como vasos, móveis e materiais soltos em quintais e sacadas;
  • Redobrar a atenção nas rodovias e seguir as recomendações dos órgãos oficiais, adotando medidas preventivas para reduzir os riscos associados às condições meteorológicas adversas.

Em casos de emergência, a orientação é fazer contato com os órgãos competentes:

  • Defesa Civil: 199;
  • Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 – ou pelo aplicativo “153 Jundiaí”;
  • Corpo de Bombeiros: 193;
  • Polícia Militar: 190.

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