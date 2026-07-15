A proposta é estruturar uma governança permanente capaz de integrar informações, identificar vulnerabilidades, definir prioridades e coordenar ações diante de desafios como ondas de calor, estiagens prolongadas, chuvas intensas, incêndios e outros eventos extremos.

As mudanças climáticas já fazem parte da realidade dos municípios e exigem respostas cada vez mais integradas do poder público. Em Jundiaí, diversas ações voltadas à adaptação e à mitigação dos impactos ambientais já são desenvolvidas por diferentes secretarias municipais. Agora, essas iniciativas passarão a atuar de forma articulada com a formalização do Grupo de Trabalho (GT) de Governança Climática, que reunirá representantes de diversas áreas da Administração Municipal para fortalecer o planejamento, a gestão de dados e a implementação de políticas públicas voltadas à resiliência climática.

A agenda climática envolve áreas como Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Defesa Civil, Educação, Saúde, Habitação, Infraestrutura, Mobilidade e Assistência Social, tornando necessária uma atuação conjunta entre as secretarias municipais.

Neste momento, as secretarias já estão realizando o levantamento das ações, estudos, diagnósticos e projetos relacionados à temática ambiental, além do mapeamento dos principais riscos e desafios de cada área. Essas informações formarão um banco de dados que subsidiará a definição de estratégias e prioridades para ampliação das políticas públicas de adaptação e mitigação.

Entre as iniciativas já desenvolvidas pelo município estão o Projeto Resfria, realizado em parceria com a PUC-Campinas e apoio da Fapesp, que monitora a formação de ilhas de calor por meio de sensores instalados na cidade; projetos de restauração ecológica e ampliação da arborização urbana; participação em programas nacionais e internacionais voltados à adaptação climática, como o Adapta Cidades, o CDP-Iclei e o Programa Município VerdeAzul; além da atuação em redes de cooperação e capacitações técnicas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas ambientais.