As mudanças climáticas já fazem parte da realidade dos municípios e exigem respostas cada vez mais integradas do poder público. Em Jundiaí, diversas ações voltadas à adaptação e à mitigação dos impactos ambientais já são desenvolvidas por diferentes secretarias municipais. Agora, essas iniciativas passarão a atuar de forma articulada com a formalização do Grupo de Trabalho (GT) de Governança Climática, que reunirá representantes de diversas áreas da Administração Municipal para fortalecer o planejamento, a gestão de dados e a implementação de políticas públicas voltadas à resiliência climática.
A proposta é estruturar uma governança permanente capaz de integrar informações, identificar vulnerabilidades, definir prioridades e coordenar ações diante de desafios como ondas de calor, estiagens prolongadas, chuvas intensas, incêndios e outros eventos extremos.
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A agenda climática envolve áreas como Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Defesa Civil, Educação, Saúde, Habitação, Infraestrutura, Mobilidade e Assistência Social, tornando necessária uma atuação conjunta entre as secretarias municipais.
Neste momento, as secretarias já estão realizando o levantamento das ações, estudos, diagnósticos e projetos relacionados à temática ambiental, além do mapeamento dos principais riscos e desafios de cada área. Essas informações formarão um banco de dados que subsidiará a definição de estratégias e prioridades para ampliação das políticas públicas de adaptação e mitigação.
Entre as iniciativas já desenvolvidas pelo município estão o Projeto Resfria, realizado em parceria com a PUC-Campinas e apoio da Fapesp, que monitora a formação de ilhas de calor por meio de sensores instalados na cidade; projetos de restauração ecológica e ampliação da arborização urbana; participação em programas nacionais e internacionais voltados à adaptação climática, como o Adapta Cidades, o CDP-Iclei e o Programa Município VerdeAzul; além da atuação em redes de cooperação e capacitações técnicas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas ambientais.
O secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antonio Bedin, fala sobre a necessidade dessa articulação. “As mudanças climáticas impactam praticamente todas as áreas da gestão pública. Por isso, a Governança Climática precisa ser construída de forma integrada, reunindo conhecimento técnico, planejamento e atuação conjunta das secretarias. O Grupo de Trabalho permitirá consolidar informações, identificar prioridades e transformar iniciativas já existentes em uma estratégia única para fortalecer a capacidade de adaptação de Jundiaí.”
A iniciativa também está alinhada às diretrizes do Plano Diretor do Município, que estabelece a Política Municipal de Mitigação das Mudanças Climáticas, além de atender recomendações de órgãos de controle e programas estaduais e federais voltados à adaptação climática.