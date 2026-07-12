As mudanças climáticas deixaram de ser uma preocupação restrita às previsões de longo prazo e passaram a integrar o planejamento de cidades em todo o país. Temperaturas mais elevadas, períodos prolongados de estiagem e chuvas cada vez mais concentradas desafiam a gestão dos recursos hídricos e exigem investimentos permanentes em prevenção e infraestrutura. Especialistas em clima alertam que o Sudeste deverá enfrentar temperaturas acima da média, ondas de calor mais frequentes, maior evaporação dos reservatórios e períodos de chuva cada vez mais irregulares. O cenário coincide com outro alerta importante: a Região Metropolitana de São Paulo já discute alternativas como o reúso potável da água tratada para garantir o abastecimento nas próximas décadas, diante da crescente pressão sobre os mananciais. No município de Jundiaí, os principais bairros atingidos por alta intensidade de chuvas são Vila Arens, Ponte São João, Vila Rio Branco, Jardim Tulipas, Fazenda Grande e Almerinda Chaves.
Em Jundiaí, o abastecimento de água permanece em situação considerada segura, mas a DAE e a Prefeitura mantêm monitoramento contínuo das condições climáticas e dos mananciais para reduzir os impactos de possíveis eventos extremos.
De acordo com a DAE Jundiaí, a Represa de Acumulação opera atualmente com 82% da capacidade total, índice superior ao registrado em anos anteriores para o mesmo período. Como medida preventiva durante a estiagem, permanece ativa a reversão das águas do Rio Atibaia, estratégia utilizada para reforçar a segurança do abastecimento do município.
A empresa informa que acompanha permanentemente as condições dos mananciais e participa das discussões técnicas realizadas na Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), responsável por avaliar o cenário hídrico regional e subsidiar decisões relacionadas à gestão dos recursos hídricos.
Além da operação cotidiana do sistema, a DAE afirma que mantém estudos e investimentos voltados à ampliação da capacidade de captação e reservação de água, bem como à preservação dos mananciais que abastecem a cidade. O objetivo é aumentar a resiliência do sistema diante das variações climáticas e garantir o fornecimento de água à população mesmo em períodos de maior pressão sobre os reservatórios.
Prevenção
Na área da prevenção, a Defesa Civil de Jundiaí também acompanha diariamente os boletins meteorológicos emitidos pelos órgãos oficiais de monitoramento climático. Segundo o órgão, até o momento não existe previsão oficial que indique a ocorrência de um “super El Niño”, expressão frequentemente utilizada para caracterizar eventos de intensidade excepcional.
A tendência observada pelos modelos meteorológicos é de que a influência do fenômeno El Niño se torne mais perceptível a partir da segunda quinzena de agosto, favorecendo a passagem de frentes frias, o aumento gradual da umidade do ar e a ocorrência de chuvas durante a segunda metade do inverno.
Mesmo sem previsão oficial de eventos extremos generalizados para a região, a Prefeitura informa que mantém um conjunto permanente de ações preventivas voltadas à redução dos riscos provocados por chuvas intensas e demais ocorrências meteorológicas.
Entre os trabalhos realizados estão o monitoramento diário das condições do tempo, vistorias em áreas consideradas de risco, limpeza e desobstrução de galerias e valas pluviais, manutenção de bocas de lobo, desassoreamento de rios e córregos, além da limpeza e roçada das margens dos cursos d’água para garantir melhores condições de escoamento.
As equipes municipais também realizam inspeções preventivas na arborização urbana. O trabalho inclui a avaliação das condições das árvores, execução de podas técnicas e, quando necessário, a retirada de exemplares que apresentem risco à população.
Segundo a Prefeitura, caso haja previsão de chuvas intensas, ventos fortes ou outros eventos meteorológicos severos, a população será informada antecipadamente pelos canais oficiais da administração municipal e da Defesa Civil, permitindo a adoção das medidas preventivas necessárias.