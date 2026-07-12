As mudanças climáticas deixaram de ser uma preocupação restrita às previsões de longo prazo e passaram a integrar o planejamento de cidades em todo o país. Temperaturas mais elevadas, períodos prolongados de estiagem e chuvas cada vez mais concentradas desafiam a gestão dos recursos hídricos e exigem investimentos permanentes em prevenção e infraestrutura. Especialistas em clima alertam que o Sudeste deverá enfrentar temperaturas acima da média, ondas de calor mais frequentes, maior evaporação dos reservatórios e períodos de chuva cada vez mais irregulares. O cenário coincide com outro alerta importante: a Região Metropolitana de São Paulo já discute alternativas como o reúso potável da água tratada para garantir o abastecimento nas próximas décadas, diante da crescente pressão sobre os mananciais. No município de Jundiaí, os principais bairros atingidos por alta intensidade de chuvas são Vila Arens, Ponte São João, Vila Rio Branco, Jardim Tulipas, Fazenda Grande e Almerinda Chaves.

Em Jundiaí, o abastecimento de água permanece em situação considerada segura, mas a DAE e a Prefeitura mantêm monitoramento contínuo das condições climáticas e dos mananciais para reduzir os impactos de possíveis eventos extremos.

De acordo com a DAE Jundiaí, a Represa de Acumulação opera atualmente com 82% da capacidade total, índice superior ao registrado em anos anteriores para o mesmo período. Como medida preventiva durante a estiagem, permanece ativa a reversão das águas do Rio Atibaia, estratégia utilizada para reforçar a segurança do abastecimento do município.