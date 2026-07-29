A Diocese de Jundiaí suspendeu nesta quarta-feira (29) o Padre Silvio Andrei, que se apresentou como pré-candidato a deputado federal. A Diocese afirma que a Igreja Católica veda aos clérigos o desempenho de papel ativo em partidos políticos, direção de sindicatos ou participação ativa na vida político-partidária.

Silvio Andrei está proibido de celebrar missa, exercer ato administrativo no âmbito da Diocese e fica privado da função do cargo, ofício ou encargo eclesiástico. Ele também não pode se apresentar com vestes clericais durante a campanha eleitoral. A Igreja afirma ainda que não apoia, não lança e não patrocina quaisquer candidatos.