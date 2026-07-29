Neste sábado (1°), acontece mais uma edição das ‘Caminhadas Mediadas’, dentro da programação do Mês do Patrimônio Histórico e Cultural. Com o roteiro “Vila Arens e a Industrialização”, a atividade gratuita, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, levará os participantes a conhecerem os principais marcos do desenvolvimento industrial do município.

Com duração de aproximadamente de 3h, a caminhada terá início às 9h. O ponto de encontro será em frente ao Mosteiro de São Bento - Largo São Bento, 40, Centro, de onde o grupo seguirá a pé até a Vila Arens, passando por imóveis históricos que ajudam a contar a transformação econômica e social de Jundiaí. A atividade integra o Programa de Educação Patrimonial da Secretaria Municipal de Cultura.

O percurso inclui visitas à Estação Ferroviária de Jundiaí, à antiga Fábrica de Tecidos Japy, ao conjunto Arens Irmãos e Vila Santa Rosa, ao antigo complexo Rappa, Milani & Cia., à Sociedade Argos Industrial e à Vila Argos Nova. Ao longo do trajeto, os participantes terão a oportunidade de conhecer curiosidades e fatos históricos sobre a industrialização da cidade e sua relação com a formação dos bairros e da identidade local.