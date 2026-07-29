A visita integra a programação da Semana do Agricultor, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), em parceria com a Associação Agrícola de Jundiaí. A proposta é justamente aproximar crianças e jovens da realidade do campo, despertando o interesse pela agricultura, valorizando o trabalho dos produtores rurais e fortalecendo a conexão das novas gerações com uma atividade que faz parte da história da cidade.

Enquanto caminhavam entre os parreirais, os olhos atentos buscavam os cachos de uva. A cada nova descoberta, surgia uma pergunta, um sorriso ou uma surpresa. Para muitas das crianças que participaram da atividade “Do Cultivo ao Suco”, realizada na Adega Martins, a experiência foi o primeiro contato com uma propriedade rural e uma oportunidade de entender, na prática, de onde vem um dos produtos mais tradicionais de Jundiaí.

Na Adega Martins, uma das tradicionais produtoras de suco de uva de Jundiaí, os participantes conheceram diferentes variedades de uva, percorreram os parreirais, acompanharam o processo de produção do suco e, para fechar a experiência, soltaram a criatividade desenhando o rótulo da própria garrafa.

Para o proprietário da Adega Martins, João Amarildo, proporcionar essa vivência é uma forma de plantar uma semente para o futuro. “Queremos formar cidadãos conscientes. É importante que as crianças entendam de onde vêm os alimentos, o cuidado que existe em cada cultivo e o trabalho de quem enfrenta sol e chuva para colocar comida na mesa das famílias. Quando elas conhecem uma plantação, um pé de fruta ou acompanham a produção de um alimento, passam a valorizar muito mais o agricultor e tudo o que existe por trás do que encontram pronto no mercado.”

O diretor de Agronegócio da Smaat, Sérgio Pompermaier, destaca que aproximar as crianças do campo também é uma forma de preservar a história e o futuro da agricultura de Jundiaí. “Jundiaí nasceu da força do campo e da dedicação das famílias agricultoras. Quando uma criança conhece um parreiral, conversa com um produtor e entende como nasce um alimento, ela cria uma conexão com essa história. A Semana do Agricultor também tem esse papel: valorizar quem produz e despertar nas novas gerações o respeito pela agricultura, pela natureza e pelas tradições que fazem parte da identidade do nosso município.”