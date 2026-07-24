Dois acidentes de trânsito foram registrados na avenida Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (24), segundo a Polícia Militar. Em uma das ocorrências, um homem foi preso por embriaguez ao volante após colidir na traseira do veículo conduzido por uma mulher. Na outra, um carro ficou pendurado na grade de proteção do viaduto sobre a Avenida 9 de Julho.

O primeiro acidente aconteceu no início da madrugada. Segundo a PM, um veículo colidiu lateralmente contra outro, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro subiu na calçada e atingiu a grade de proteção do viaduto, ficando parcialmente suspenso sobre a avenida 9 de Julho.

O condutor afirmou aos policiais que retornava do trabalho no momento do acidente. De acordo com o registro da ocorrência, os dois motoristas envolvidos recusaram-se a realizar o teste do bafômetro.